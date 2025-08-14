Donnarumma divide il Psg: Marquinhos non lo dimentica, Luis Enrique lo stuzzica esaltando Chevalier  

Dopo il trionfo in Supercoppa col Tottenham il capitano ha mandato un saluto al portiere, il tecnico ha invece esaltato la prova non proprio convincente del suo sostituto

Nel Psg che esulta per la vittoria della Supercoppa Europea a Udine contro il Tottenham c’è chi non dimentica Gigio Donnarumma: è il capitano Marquinhos, che a fine gara saluta il portiere estromesso da Luis Enrique. Il tecnico, invece, stuzzica l’azzurro esaltando il suo sostituto Lucas Chevalier.

Psg, Marquinhos non dimentica Donnarumma

Il Psg vince anche senza Gigio Donnarumma, ma in casa dei francesi c’è chi non ha dimenticato il contributo che il portiere della Nazionale italiana ha dato ai trionfi degli scorsi anni e in particolare dell’ultima stagione, culminata nel triplete e nella conquista della Champions League. Dopo la rocambolesca vittoria nella finale di Supercoppa Europea a Udine contro il Tottenham, arrivata solo ai rigori, il capitano dei francesi Marquinhos ha rivolto un saluto a Donnarumma. “Gigio! Ti vogliamo bene, amico mio. Un bacio!”, ha detto il difensore brasiliano ai microfoni di Sky Sport.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Luis Enrique esalta Chevalier

Non nomina Donnarumma, invece, Luis Enrique, il tecnico del Psg che alla vigilia della gara col Tottenham ha rivendicato l’esclusione di Donnarumma e la promozione a titolare di Lucas Chevalier – appena acquistato dal Lille – come una propria scelta tecnica. A fine gara, dopo la premiazione, l’allenatore ha elogiato il nuovo portiere, nonostante una partita fatta di alti e bassi: Chevalier ha determinato il momentaneo 2-0 degli Spurs con una papera clamorosa, ma ha poi inciso parando il rigore di Van de Ven nella sequenza finale. “Chevalier è incredibile, sono molto contento per lui e per tutta la squadra”, ha detto Luis Enrique in quella che è sembrata una stoccata a Donnarumma.

L’analisi di Luis Enrique

Nell’analisi della partita, Luis Enrique ha però ammesso che il Psg ha vinto più con la forza della volontà che meritando per il gioco. “Penso che sia difficile parlare di questa partia, ci siamo allenai solo per 5-6 giorni – ha ricordato il tecnico spagnolo – . Quello che è incredibile sono i nostri tifosi, ci sono sempre a sostenere la squadra. È molto bello aver vinto questo trofeo e offrirlo a loro. Il Tottenham ha giocato un’ottima partita, sono più in forma di noi in questo momento. Ma abbiamo avuto lo stesso la capacità di lottare fino alla fine: non so se il risultato sia giusto ma il calcio è questo e noi siamo contenti. Detto questo, mi aspetto molto di più dai miei”.