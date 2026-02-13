Donnarumma, doppia rivincita su Luis Enrique e Chevalier: l'ultimo guaio per il portiere francese

Era lo scorso agosto quando Donnarumma toccò il punto più basso della sua avventura al Psg: Luis Enrique aveva appena ufficializzato che in Supercoppa avrebbe giocato Lucas Chevalier al suo posto. Gigio era diventato un “sopportato”, un separato in casa e sul suo futuro regnava la massima incertezza. Oggi, a distanza di quasi cinque mesi, la rivincita per l’ex Milan è doppia. Servita fredda, com’è giusto che sia.
- Il dietrofront di Luis Enrique
- Chevalier ora è una riserva nel Psg
- Deschamps ammette che Chevalier rischia i Mondiali
Il dietrofront di Luis Enrique
Il tecnico del Psg aveva sempre motivato la scelta con la capacità superiore di Chevalier di far iniziare l’azione dal basso e di saper giocare meglio con i piedi. Per fortuna di Donnarumma i portieri devono soprattutto saper parare. Con le mani. Così mentre Gigio sta stregando Guardiola ed Haaland ed è un erore a Manchester, per Chevalier i nodi sono venuti al pettine e Luis Enrique ha ri-modificato le gerarchie tra i pali.
Chevalier ora è una riserva nel Psg
Dopo mesi sotto esame, tra prove alterne, Chevalier è stato declassato ed ora è la riserva di Safanov. Sia in Champions che nell’ultima gara di Ligue1 stravinta col Marsiglia tra i pali c’era il russo ma i guai per l’ex erede di Donnarumma non finiscono qui. A un certo punto si era parlato anche di una sua promozione in Nazionale come titolare al posto di Maignan mentre ora rischia di saltare anche i Mondiali.
Deschamps ammette che Chevalier rischia i Mondiali
A margine del sorteggio di Nations League, infatti, il ct francese Didier Deschamps ha ammesso all’Equipe: “A ottobre, molti dicevano che Lucas Chevalier avrebbe potuto prendere il posto di Mike Maignan. Le cose si muovono velocemente nel calcio, molto può succedere da qui a marzo”. Il posto di Chevalier potrebbe essere minacciato dai nuovi arrivi. Si parla di Butez e Risser: “Non dico che tutti abbiano una possibilità, sono buoni portieri, li stiamo tenendo d’occhio. La situazione di Lucas non è delle migliori, né per lui né per noi, ma è Luis Enrique a prendere le decisioni. Se le cose migliorano, tanto meglio per lui e per noi”.