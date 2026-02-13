Donnarumma, doppia rivincita su Luis Enrique e Chevalier: l'ultimo guaio per il portiere francese

Fatto fuori dal Psg in favore di Safonov, l'erede predestinato di Gigio ora rischia di perdere anche il Mondiale con la sua nazionale

Era lo scorso agosto quando Donnarumma toccò il punto più basso della sua avventura al Psg: Luis Enrique aveva appena ufficializzato che in Supercoppa avrebbe giocato Lucas Chevalier al suo posto. Gigio era diventato un “sopportato”, un separato in casa e sul suo futuro regnava la massima incertezza. Oggi, a distanza di quasi cinque mesi, la rivincita per l’ex Milan è doppia. Servita fredda, com’è giusto che sia.

Il dietrofront di Luis Enrique

Il tecnico del Psg aveva sempre motivato la scelta con la capacità superiore di Chevalier di far iniziare l’azione dal basso e di saper giocare meglio con i piedi. Per fortuna di Donnarumma i portieri devono soprattutto saper parare. Con le mani. Così mentre Gigio sta stregando Guardiola ed Haaland ed è un erore a Manchester, per Chevalier i nodi sono venuti al pettine e Luis Enrique ha ri-modificato le gerarchie tra i pali.

Chevalier ora è una riserva nel Psg

Dopo mesi sotto esame, tra prove alterne, Chevalier è stato declassato ed ora è la riserva di Safanov. Sia in Champions che nell’ultima gara di Ligue1 stravinta col Marsiglia tra i pali c’era il russo ma i guai per l’ex erede di Donnarumma non finiscono qui. A un certo punto si era parlato anche di una sua promozione in Nazionale come titolare al posto di Maignan mentre ora rischia di saltare anche i Mondiali.

Deschamps ammette che Chevalier rischia i Mondiali

A margine del sorteggio di Nations League, infatti, il ct francese Didier Deschamps ha ammesso all’Equipe: “A ottobre, molti dicevano che Lucas Chevalier avrebbe potuto prendere il posto di Mike Maignan. Le cose si muovono velocemente nel calcio, molto può succedere da qui a marzo”. Il posto di Chevalier potrebbe essere minacciato dai nuovi arrivi. Si parla di Butez e Risser: “Non dico che tutti abbiano una possibilità, sono buoni portieri, li stiamo tenendo d’occhio. La situazione di Lucas non è delle migliori, né per lui né per noi, ma è Luis Enrique a prendere le decisioni. Se le cose migliorano, tanto meglio per lui e per noi”.