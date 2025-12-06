Donnarumma eroe del Manchester City, tifosi ai suoi piedi sui social: Slot irriconoscente, Chiesa ancora snobbato

Donnarumma sempre più protagonista, salva il Manchester City e gli permette di avvicinarsi all'Arsenal primo in Premier League. A Chiesa invece non bastano le belle prestazioni delle scorse settimane per venire considerato da Slot al Liverpool

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Quindicesima giornata dagli esiti inattesi in Premier League, dove la capolista Arsenal è crollata fuori casa contro l’Aston Villa, permettendo così al Manchester City di portarsi a soli due punti dalla vetta grazie al successo sul Sunderland arrivato anche grazie all’ennesimo miracolo di Gianluigi Donnarumma, sempre più idolo dei tifosi citizens. Non decolla invece il rapporto tra Arne Slot e Federico Chiesa, che nonostante le ultime prestazioni è stato ancora una volta escluso dall’undici titolare del Liverpool.

Donnarumma salva il City, che accorcia sull’Arsenal

Giornata da incorniciare per il Manchester City, che non solo ha battuto 3-0 il Sunderland grazie alle reti di Ruben Dias, Josko Gvardiool e Phil Foden, ma ha anche accorciato in classifica sulla capolista Arsenal, sconfitto 2-1 dall’Aston Villa che si conferma così terza forza di questa Premier League. Nel successo dei Citizens è stato ancora una protagonista anche il nostro Donnarumma, che sul risultato di 2-0 ha letteralmente salvato i suoi con una grande uscita dopo un grave errore della difesa che ha permesso all’attaccante avversario di involarsi in solitaria verso la porta.

Tifosi ai piedi di Gigio

Una parata da fenomeno, l’ennesima di Donnarumma, che da quando è arrivato al Manchester City è diventato uno dei beniamini dei tifosi, che anche dopo il successo sul Sunderland sono tornati a esprimere tutto il loro amore nei confronti di Gigio e a esaltare il suo intervento. “Donnarumma con un salvataggio incredibile! Non riusciranno mai a farmi odiare Gigio” è il commento di un utente, mentre c’è chi lo ha già rinominato “il protettore dell’Etihad”, chi invece lo ha incoronato a “miglior portiere al mondo” e chi addirittura non riesce a immaginarsi il City del futuro senza di lui, nonostante sia approdato in Inghilterra solamente pochi mesi fa.

Sloth irriconoscente, Nanatra ancora in panchina

Se di Donnarumma si può dire che è già riuscito a conquistare l’Inghilterra, lo stesso non si può affermare di Chiesa, anche se non per colpa sua. Nonostante solamente una settimana fa una sua incredibile rincorsa culminata con un miracoloso salvataggio quasi sulla linea di porta aveva permesso al Liverpool di non uscire sconfitto dalla sfida col Sunderland, Arne Slot ha deciso nuovamente di escludere l’azzurro dagli 11 titolari, dimostrando poca riconoscenza nei suoi confronti, ma soprattutto una certa testardaggine nel non voler impiegare colui che anche secondo i tifosi Reds è uno degli uomini più in forma di una squadra in crisi profonda.