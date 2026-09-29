I tre Azzurri si sono rivelati funzionali agli obiettivi del ct Roberto Mancini che è riuscito a battere con questa nazionale la Turchia

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nella celebrazione del duo azzurro costituito da Sebastiano e Pio Esposito, c’è quella Castellammare di Stabia che condivide anche Gianluigi Donnarumma. Il pallone, il calcio, per i tre protagonisti della vittoria sulla Turchia dell’Italia, è stato un presupposto come pure una condizione utile e funzionale al raggiungimento di un obiettivo che, nel caso di Gigio, lo ha portato a trasferirsi al Milan che era quasi un bambino con la sua famiglia fino al famigerato mancato rinnovo e al passaggio (allora gestito da Mino Raiola) al Paris Saint-Germain. Diverso il percorso dei fratelli Esposito. Figli di un papà simbolo della Juve Stabia, della squadra di una città che segue con la medesima passione e attenzione la sua squadra da sempre nonostante le traversie e che ha annoverato tra i suoi tifosi anche l’ex attaccante Fabio Quagliarella, anch’egli originario di questa cittadina stesa tra l’area vesuviana e all’ingresso della Penisola Sorrentina.

Donnarumma e i fratelli Esposito, il valore comune

Mentre Donnarumma ha abbandonato quindi Castellammare per Milano, complice l’opportunità che gli fu offerta dal club rossonero all’epoca, poco più che bambino, e che è stata decisiva per la sua carriera calcistica fino all’esordio in Serie A, diversa è la storia dei fratelli Esposito.

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Gigio è stato voluto da Sinisa Mihajlovic, quando aveva appena 16 anni ed era considerato il portiere più forte del campionato Primavera ma non ancora pronto per la Serie A. Altri non si sarebbero presi un rischio simile, al Milan.

Il valore di Gigio

Oggi il valore di mercato di Donnarumma, passato al Manchester City, si aggira attorno ai 45 milioni di euro stando a transfertmarkt e con un picco che ha sfiorato i 70, la parabola degli Esposito è ancora in crescita a differenza di quanto possiamo affermare per l’estremo difensore.

Quanto accaduto a Parigi, la decisione di cambiare anche a causa della visione di Luis Enrique e l’incompatibilità con il nuovo progetto nonostante la vittoria della Champions, lo hanno portato in Premier, campionato che lo vede ancora una volta sperimentare.

I fratelli Esposito, Pio capitale Inter

Pio Esposito è considerato un capitale per l’Inter, un valore aggiunto per Beppe Marotta, presidente del club e un notevole patrimonio per la proprietà del club di viale della Liberazione tant’è che rinnovo e dichiarazioni lo hanno rimarcato a più riprese. Oggi chi bussa alla porta dell’Inter sa che non potrà spendere meno di 50-60 milioni realisticamente, perché la società è bottega cara ma non potrebbe essere altrimenti.

Sebastiano dal Cagliari al Sassuolo all’Italia

Figlio di Agostino, leader e bomber della Juve Stabia prima di intraprendere la carriera di allenatore, Sebastiano è approdato in estate al Sassuolo dopo una controversa vicenda che lo ha portato a lasciare Cagliari dove ha fatto il suo arrivo Daniel Maldini. L’Inter, che lo ha acquistato intuendone il potenziale a suo tempo, si è riservato nel contratto di prestito con diritto di riscatto una percentuale di rivendita importante, il 40% ma decide di puntare su altri nomi. Sul fratello Pio.

Il suo valore di mercato si aggira, oggi, attorno ai 15 milioni, ma è destinato a salire al pari delle convocazioni in Nazionale. Una cartina di tornasole anche per quel che attiene al calcolo del prezzo del suo cartellino. A conti fatti, Castellamare ha dato alla Nazionale di Roberto Mancini ben tre Azzurri che nel totale fanno più di 110 milioni di euro solo come valore e, dunque, potenziale di mercato.