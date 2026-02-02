Donnarumma, frecciata da Luis Henrique: esalta Safonov sui rigori e dimentica quando Gigio l’ha salvato a Liverpool 

Il portiere russo si è confermato un fattore sui penalty salvando la vittoria del Psg sullo Strasburgo: dagli undici metri è migliore dell’italiano secondo il tecnico

Matvej Safonov è meglio di Gigio Donnarumma, almeno sui rigori: questo il parere di Luis Enrique, tecnico del Psg che dopo la vittoria sullo Strasburgo ottenuta grazie a un penalty parato dal russo ha piazzato una stoccata nei confronti dell’italiano, grande ex del club parigino.

Donnarumma, nuova frecciata da Luis Enrique

Da quando Gigio Donnarumma ha lasciato il Psg, dopo essere stato scaricato da Luis Enrique, il tecnico spagnolo non manca di stuzzicarlo periodicamente, con dichiarazioni o battute allusive, che spesso sembrano dirette proprio al numero uno italiano, oggi al Manchester City. L’ultima è arrivata ieri sera, dopo il successo della squadra parigina sul campo dello Strasburgo maturato grazie al rigore parato da Matvej Safonov, il portiere russo preferito da Luis Enrique al titolare Lucas Chevalier, voluto dall’allenatore spagnolo la scorsa estate per rimpiazzare Donnarumma.

La prodezza di Safonov

Sullo 0-0 Safonov ha respinto il rigore di Panichelli, permettendo poi al Psg di passare in vantaggio: i parigini si sono poi imposti per 2-1 nonostante l’espulsione di Achraf Hakimi nella ripresa. Con questa prodezza, Safonov ha ribadito la sua abilità nel parare i tiri dagli 11 metri: a dicembre il portiere russo ne aveva respinti addirittura quattro nella finale di Coppa Intercontinentale contro il Flamengo.

Le parole di Luis Enrique

Dopo la vittoria, Luis Enrique ha voluto rendere omaggio al suo portiere, ma nel fare i complimenti a Safonov si è spinto un po’ oltre, lasciandosi andare a quella che pare essere una nuova frecciata nei confronti di Donnarumma. “In carriera penso di aver avuto molti portieri bravi sui rigori – ha detto Luis Enrique -, ma Safonov è il migliore di tutti nel capire da che parte buttarsi, dove calcerà il rigorista. È una qualità molto importante”.

Per Luis Enrique, dunque, Safonov è il miglior portiere sui rigori mai allenato: una dichiarazione, quella del tecnico, che non rende giustizia a Donnarumma.

Dimenticato il super Gigio di Liverpool

Luis Enrique non può forse ricordare tutte le volte in cui Donnarumma è stato decisivo nei duelli dagli 11 metri con la maglia dell’Italia, ma ciò che è strano che che dimentichi il peso che l’abilità sui rigori di Gigio ebbe la scorsa stagione nella corsa del Psg alla vittoria della Champions League. In particolare, il tecnico non ricorda le prodezze che il numero uno della Nazionale italiana compì nel ritorno degli ottavi di finale in casa del Liverpool: oltre ad una serie clamorosa di parate nei tempi regolamentari e poi nei supplementari, Donnarumma impresse il suo timbro sulla qualificazione respingendo i rigori di Nuñez e Jones. Senza Gigio, insomma, il cammino del Psg si sarebbe potuto fermare molto presto nella scorsa Champions League.