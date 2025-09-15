Donnarumma già re di Manchester, Haaland e Guardiola entusiasti, Ghoulam sbeffeggia il Psg

Donnarumma debutta col City nel derby: clean sheet, parate decisive e overdose di complimenti. Sul tiro di Mbuemo arriva un miracolo di Gigio

Debutto da sogno nel derby di Manchester per Gigio Donnarumma. Non funziona il mega-trappolone tattico preparato dai Red Devils per mettere in difficoltà il numero uno italiano. Arrivato al Manchester City sul filo di lana del mercato estivo, il portiere della Nazionale italiana ha già risposto con una prova impeccabile, coronata dalla vittoria per 3-0 dei Citizens all’Etihad Stadium e da un paio di parate straordinarie.

Parate decisive e porta inviolata per il numero uno italiano

Il nuovo numero uno del City ha impressionato con tre respinte importanti e due interventi di rilievo, tra cui una spettacolare deviazione sul tiro al volo di Bryan Mbeumo al 61°. Se con i piedi non ha l’eleganza del suo predecessore Ederson, Donnarumma ha battuto la trappola dello United confermato i suoi punti di forza: riflessi, agilità e copertura della porta.

Haaland elogia pubblicamente Donnarumma

Protagonista della gara con una doppietta, Erling Haaland ha ricevuto il premio di “man of the match”. Ma il norvegese non ha mancato di rendere merito ai compagni: “Grazie amico – le parole rivolte a Foden -. Anche se potrei darlo a Gigio a dire la verità. È stato fantastico, non dimentichiamolo.” In campo, il norvegese, lo aveva già celebrato con un gesto di forza e un abbraccio dopo la super parata su un tiro al volo potentissimo e angolato di Mbeumo.

Guardiola soddisfatto della squadra e di super Gigio

Il tecnico catalano ha analizzato così il successo in Premier League nel derby e l’impatto dei suoi giocatori: “Sapete perché sono un allenatore così bravo? Perché ho giocatori incredibili che giocano al meglio.”

Guardiola ha citato tra i protagonisti anche Donnarumma: “Ha fatto una parata incredibile. Siamo entusiasti della sua prestazione.”

Ghoulam accusa il PSG: “Decisione inspiegabile”

In Francia non mancano i commenti sul trasferimento dell’ex portiere del PSG. L’ex giocatore Faouzi Ghoulam ha criticato duramente la scelta del club parigino di privarsi di Donnarumma: “Il PSG ha commesso un errore clamoroso e ha mancato di rispetto a Donnarumma.”

E ancora: “Gigio è tra i due o tre migliori portieri al mondo e sarà tra i primi dieci per il Pallone d’Oro, è stato fatto per compiacere Luis Enrique”. Conclude poi senza mezzi termini: “Non riesco a spiegarlo perché è una decisione inspiegabile. Che stupidaggine!”