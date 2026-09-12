Donnarumma, giustizia è fatta: processo lampo per l'aggressione e la rapina del 2023, ecco il verdetto

Nove anni di carcere alla "mente" del furto, cinque anni al suo socio: i due malviventi legarono e picchiarono Gigio e la moglie incinta che poi ebbe un aborto spontaneo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Giustizia è fatta per Donnarumma. Dopo un processo durato due giorni per furto, aggressione e sequestro di Gigio Donnarumma e della compagna, Alessia Elefante che era incinta e ha subito un aborto spontaneo poco dopo, avvenuto nel luglio 2023 a Parigi quando il portiere azzurro militava nel Psg, è stato emesso il verdetto da parte dei giudici.

La sentenza del tribunale

Dopo un’udienza in tribunale molto tesa, “Ganito”, il principale sospettato dell’irruzione nell’abitazione di Donnarumma nel 2023, ha offerto uno spiraglio di redenzione ma non ha confessato nulla. Nella prima udienza si era reso protagonista di una tragicommedia colossale durante la quale gli spettatori erano passati da risate “vergognose” a uno sconcerto assoluto. “Questo non è un circo “, aveva gridato il pubblico ministero al pubblico, furioso con due giovani donne che si erano divertite con lo spettacolo. Il processo presso il Tribunale Penitenziario di Parigi era stato interrotto a causa di insulti e minacce da parte dell’imputato.

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Donnarumma assente al processo

Oggi Ilyas Kherbouch , 21 anni, soprannominato “Ganito”, è stato condannato alla fine a nove anni di carcere e a una multa di 80.000 euro per aver guidato il violento sequestro. Uno dei suoi soci, Khyan Mamouni , 22 anni, identificato dall’accusa come l’altra mente dell’operazione, è stato assolto. Un altro dei partecipanti, Moktar Diop , 24 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere, di cui due con la condizionale. L’attuale portiere del Manchester City e la sua compagna, Alessia Elephant , non erano presenti al processo.

L’aggressione e il sequestro di persona avvenuti nell’abitazione del portiere italiano, nell’elegante VIII arrondissement di Parigi, furono particolarmente violenti: entrambi furono legati, imbavagliati e picchiati . Il bottino rubato fu stimato intorno a un milione di euro .