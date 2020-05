Donnarumma ha preso una decisione: il Milan è a un bivio

Gianluigi Donnarumma, da anni al centro di voci di mercato che lo vedono in uscita dal Milan, sembra in realtà voler restare in rossonero. Una volontà che potrebbe sparigliare le carte in vista della prossima sessione di calciomercato e anche nell'ottica di una possibile trattativa per prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Trattativa apparsa estremamente in salita in queste settimane, ma che a questo punto potrebbe cambiare volto.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', infatti, il portiere avrebbe già iniziato a manifestare ad amici e parenti il suo desiderio più profondo: quello di non svestire la maglia del Milan. Un club a cui resta estremamente affezionato, indipendentemente dalle ambizioni della squadra e le sue personali.

In altre parole Donnarumma non desidera cambiare aria e si sente legato al Milan, avendo finalmente ritrovato la totale serenità che qualche anno fa si era invece drasticamente ridotta. Ma ovviamente le difficoltà restano, a partire da quelle legate al suo ricchissimo ingaggio.

Elliott ha infatti fissato un tetto agli stipendi dei giocatori che si aggirerà intorno ai 2,5-3 milioni di euro. Meno della metà rispetto a quanto attualmente percepito da Donnarumma, il cui attuale accordo parla di 6 milioni a stagione.

Difficile immaginare che il potente procuratore di Gigio, Mino Raiola, faccia un'eccezione per uno dei pezzi forti della sua batteria di assistiti. C'è quindi da capire se sarà il Milan ad andare incontro a Donnarumma o quest'ultimo a insistere per rinunciare a una fetta di stipendio.

Le pretendenti in caso di rottura non mancano, con Real Madrid, Psg, Chelsea e anche Juventus che sono pronte a fare la loro mossa. Anche se la pandemia di Coronavirus ha frenato qualsiasi grande operazione di mercato.

Il Milan, in ogni caso, non vuole restare nell'incertezza e si sta già guardando intorno: recentemente è stato 'Tuttosport' a fare il nome dell'eventuale erede di Donnarumma.

Il nuovo nome sulla lista di Ralf Rangnick è quello di Predrag Rajkovic, 25enne estremo difensore dello Stade Reims.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 11:47