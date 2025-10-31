Donnarumma, visto Haaland? Il centravanti del City scatena una polemica da 5 milioni di visualizzazioni

Il fenomeno norvegese non fa parlare di sé per le sue reti, ma per un vizietto che ha richiesto l'intervento di esperti: il suo primo video su YouTube si è rivelato un autogol

Gigio Donnarumma ha assistito dalla panchina al successo del suo Manchester City in Carabao Cup contro lo Swansea. Guardiola gli ha concesso un turno di riposo per far giocare Trafford, retrocesso a riserva con l’arrivo del portiere ex Psg. Ma il capitano della Nazionale ha senza dubbio visto anche la bufera che si è abbattuta sul compagno di squadra Haaland per un video che in poche ora ha collezionato 5 milioni di visualizzazioni.

Donnarumma, visto cosa ha fatto Haaland?

I due, oltre a essere le colonne portanti del Manchester City, sono diventati anche grandi amici. Lo certificano gli elogi che si sono scambiati a più riprese. In virtù di ciò, chissà se Donnarumma ha avuto modo di consolare il fenomeno norvegese, che per una volta non ha fatto parlare di sé per i gol messi a segno.

Già, Haaland è finito sul banco degli imputati per il primo video che ha pubblicato sul suo nuovo canale Youtube. La polemica che ha innescato è stata feroce.

L’attaccante del City bersagliato sul web

Nel video intitolato “Un giorno nella vita di un calciatore professionista”, l’ex Borussia Dortmund ha parlato della sue abitudini quotidiane, di quanto gli piaccia cucinare e anche mangiare bistecche. Fin qui, nulla di male.

Poi, come riferisce la BBC, ha confessato di avere un debole per il latte crudo, non pastorizzato, che non può essere acquistato nei negozi o nei supermercati, sebbene la sua vendita sia legale in Inghilterra. Apriti cielo, Erling, che lo ha definito “un superfood”, è stato letteralmente massacrato.

Il monito degli esperti

La stella di Pep Guardiola è stata anche bacchettata dalla Food Standards Agency (FSA), che ha evidenziato un aspetto: il latte crudo “può contenere batteri nocivi in grado di causare intossicazioni alimentari”. Pertanto, è preferibile che non sia consumato da persone con un sistema immunitario debole, come gli over 65, le donne incinte, i bambini piccoli e coloro che hanno un sistema immunitario compromesso.

Nel video di YouTube Haaland si reca in una fattoria nel Cheshire per ritirare il latte appena munto, spiegando che lo beve perché “fa bene allo stomaco, alla pelle, alle ossa e ai muscoli”. Considerando l’enorme seguito che vanta il compagno di squadra di Donnarumma, il timore è che ‘il suo vizietto’ possa diventare di tendenza, creando non pochi problemi di salute ai soggetti fragili.