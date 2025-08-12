Donnarumma, hanno ucciso un altro Uomo Ragno: l’Inter sogna, i milanisti festeggiano sul web

Rottura definitiva tra il portiere e il Psg, non convocato per la Supercoppa europea, futuro incerto per lui nell'anno del possibile Pallone d'oro

Stavolta chi sia stato si sa. Perchè hanno ucciso un altro Uomo Ragno, come capitò a Zenga, ma non c’entrano la mala o l’industria del caffè nè tantomeno Sacchi come era successo con l’ex Inter. A far fuori Donnarumma è stato Luis Enrique, che non l’ha mai amato, e il Psg che non ha accettato le maxirichieste di rinnovo di contratto. Gigio è stato escluso dai convocati per la Supercoppa europea di domani col Tottenham ed ora tutti si chiedono che fine farà.

Solo 72 giorni fa alzava la Champions

Si tratta di una delle “retrocessioni” più improvvise e violente della storia recente del calcio. Solo settantadue giorni fa, Gianluigi Donnarumma, al termine di un’eccezionale stagione europea caratterizzata da prestazioni brillanti contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, aveva sollevato la Champions League tra i suoi compagni di squadra dopo il 5-0 all’Inter e oggi è sul mercato. Proprio nell’anno in cui è tra i candidati a vincere il Pallone d’oro.

Appena tre giorni dopo l’acquisto ufficiale di Lucas Chevalier, il club della capitale ha deciso lunedì di non convocare il portiere italiano. Decidendo di non invitarlo Luis Enrique ha inviato un messaggio chiaro e preciso: uno degli eroi dell’ultima stagione di Champions League è più che mai spinto a trovare una nuova casa. Non è stato un fulmine a ciel sereno perché il portiere non aveva preso parte all’allenamento svoltosi poche ore prima a Poissy, a differenza di Lucas Chevalier, Matvey Safonov e Renato Marin.

Nell’entourage del giocatore italiano, si è a lungo creduto che il giocatore potesse rimanere a Parigi fino alla scadenza del contratto e oltre ma ora appare chiaro che il Psg si aspetti che siano Raiola e soci a presentare un’offerta. Pallone d’oro o no che sia.

I club interessati a Donnarumma

Gigio piace in Premier League, soprattutto a Manchester, ma le mosse di City e United dipendono da eventuali cessioni di Ederson o Onana. Il Galatasaray fa a Donnarumma una corte spietata, ma il portiere sembra non gradire. Il Bayern Monaco potrebbe inserirsi per il post-Neuer, mentre il Real Madrid, alla finestra, osserva. Intanto l’agente Enzo Raiola si porta avanti, tenendo la porta aperta ai club italiani, Inter in testa, che fra un anno potrebbero provare a mettere sotto contratto il numero uno. La notizia intanto ha fatto il giro del mondo sul web.

Il popolo del web è scatenato

“Portiere più forte del mondo” solo in Italia lo pensano. In Europa è uno come tanti. Secondo voi il PSG si fa scappare il portiere più forte del mondo per qualche milione in più sul contratto? Ma per piacere. Questi non lo vogliono più. E da tempo…” e poi: ” Lo mandano via prima che vada via lui come sempre per soldi. Il signorino voleva andare a scadenza eh….” e anche: “Inutile scrivere cose che non sono mai state reali,non è mai stato il migliore ma tra i migliori con molti difetti,alcuni nel tempo leggermente migliorati ma resta che non sa giocare con i piedi”

C’è chi scrive: “Quello che sta facendo il PSG con Donnarumma è folle. Ma diciamo anche che certi ingaggi nel calcio sono fuori da ogni logica. Si potrebbe viaggiare a cirfre più basse, divertirsi a giocare vivendo molto bene” e poi: “Se ogni volta finisce a pesci in faccia con la società di appartenenza fossi in Gigio Donnarumma una domanda me la farei sull’operato dei propri agenti…” ma anche: “Il trattamento che il PSG sta riservando a Gigio Donnarumma l’uomo che gli ha fatto vincere la Champions League ricordiamolo, è veramente VERGOGNOSO!!!”

Il web è scatenato: “Caro Donnarumma questo è il Karma, messo alla porta come un giocatore scarso di seconda fascia nell’anno in cui fosse stato una persona vera e leale sarebbe stato pompato da un popolo rossonero per vincere il pallone d’oro” e poi: “Se ne andò gratis dal Milan, senza far riconoscere un euro al club. Ora, è messo da parte dal suo club, destinato a essere venduto o relegato in tribuna” e infine: “Comunque Donnarumma non è bravo a gestire i rinnovi di contratto. Ora sembra essere separato in camera dal PSG mentre solo 2 mesi i fa festeggiava la Champions League. La figuraccia fatta con il Milan non gli ha insegnato nulla…”.

Abbiati senza parole

Infine le parole di Abbiati, ex portiere del Milan, che alla Gazzetta rivela: “C’è della follia, in tutto questo. Oppure è successo qualcosa che non sappiamo e allora okay, sono faccende loro, che riguardano soltanto loro. Altrimenti è una roba da matti, qualcosa che non ha spiegazione logica. Dite che gli ha fatto vincere mezza Champions e io vado oltre: anche qualcosa in più, di mezza… Eppure, da quel che sento, parrebbe che sia scarso coi piedi…”.

Possiamo dire che coi piedi ce ne sono tanti più bravi di lui, però da qui a cambiare un portiere che ti ha infilato in bacheca una Champions…Una motivazione che ha dell’incredibile. Ripeto, in Europa ha fatto parate senza senso, interventi che in pochi sarebbero stati in grado di fare”.