Donnarumma la combina grossa, i social non perdonano la “papera": ma il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso

Dopo un errore sul gol di Rodrygo Donnarumma si riscatta come tutto il Manchester City, che ribalta il Real Madrid con O'Brien e Haaland e mette nei guai Xabi Alonso, sempre più vicino all'esonero

Serata iniziata male per Gianluigi Donnarumma, responsabile sulla prima rete del Real Madrid e preso di mira sui social per l’errore (certamente non grossolano). Il portiere azzurro è però stato bravo a reagire così come tutto il Manchester City, che grazie alle reti di Nico O’Brien ed Erling Haaland ha ribaltato le Merengues inguaiando ulteriormente Xabi Alonso, sempre più vicino all’esonero.

Donnarumma dalle stelle alle stalle

Solamente pochi giorni fa i tifosi erano tornati a esaltare Donnarumma per un’incredibile intervento contro il Sunderland in Premier. Oggi invece sui social Gigio è tornato l’oggetto di varie critiche in seguito al gol di Rodrygo, che ha aperto le marcature di Manchester City-Real Madrid con un diagonale fatto partire da posizione defilata e sul quale l’azzurro non ha fatto in tempo a scendere, scatenando così i commenti di vari utenti, che però in questa occasione sono apparsi anche un po’ esagerati, perché se da un lato da un portiere del calibro di Donnarumma ci si aspetta giustamente di più, è anche vero che il tiro del brasiliano era molto ben angolato e teso. L’errore non ha comunque condizionato più di tanto Gigio, che ha poi difeso i pali della sua porta con la solida sicurezza impedendo ai rivali di trovare un’altra rete.

O’Brien e Halaand ribaltano il Real

A rendere ininfluente l’errore di Donnarumma ci hanno pensato poi i suoi compagni di squadra, che subito il gol hanno prima trovato la rete del pari con Nico O’Brien, a segno con un destro nell’angolino scoccato da posizione molto ravvicinata, e poi quella del vantaggio con il solito Erling Haaland, che ha trasformato dal dischetto un rigore. Il tutto in appena 15’ dopo il gol del Real Madrid, che ha però trovato da ridire con l’arbitro per un tocco di mano (che però era ben attaccata al corpo) di un difensore su un cross di Vinicius e per una trattenuta in area (questa già più dubbia) sugli sviluppi di un corner.

Il City inguaia Xabi Alonso

Questa sconfitta potrebbe essere stata fatale per Xabi Alonso, scelto in estate per raccogliere l’eredità di Carlo Ancelotti ma fin qui protagonista di risultati altalenanti. Dopo la partita persa domenica 7 dicembre contro il Celta Vigo si era parlato della sfida contro il City come dell’ultima spiaggia per l’ex allenatore del Bayer Leverkusen (tanto che dopo la sconfitta contro gli inglesi anche il quotidiano Marca ha ricordato come questa potrebbe essere stata la sua ultima panchina), che potrebbe essere seriamente sollevato dall’incarico dal Real Madrid, certamente non soddisfatto degli ultimi risultati e preoccupato anche per lo spogliatoio, che non sembra essere così soddisfatto di Xabi.