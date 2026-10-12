Il portiere del Manchester City reagisce alle provocazioni dei tifosi del Liverpool dopo il 3-0 ad Anfield: le immagini del confronto fanno il giro dei social

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Ad Anfield il Manchester City ha trovato un clima rovente. Era prevedibile dopo che una commissione indipendente della Premier League ha stabilito che il club aveva violato 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Chi ha vissuto una domenica complicata, almeno fuori dal campo, è stato Gigio Donnarumma, bersagliato dagli insulti dei tifosi del Liverpool prima e dopo la partita. Al termine del match, vinto 3-0 dalla squadra di Enzo Maresca, il portiere italiano ha reagito alle provocazioni di un gruppetto di sostenitori dei Reds che lo ha chiamato “imbroglione” mentre si dirigeva verso il tunnel. Le immagini della lite, con Donnarumma allontanato dal personale del club, sono diventate virali e raccontano il clima che circonda gli Sky Blues.

Donnarumma affronta i tifosi del Liverpool: cosa si vede nel video

La tensione è esplosa al termine della partita, quando Donnarumma si stava dirigendo verso gli spogliatoi. Le immagini diventate virali mostrano il portiere italiano mentre raggiunge il tunnel insieme ad alcuni compagni, per poi ricomparire e tornare verso un gruppo di tifosi del Liverpool. Dagli spalti si sentono fischi e contestazioni, mentre alcuni sostenitori continuano a insultarlo. Il numero uno del Manchester City si avvicina ai tifosi e inizia un acceso scambio di parole.

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Gli steward cercano di allontanarlo, ma il portiere è intenzionato a rispondere alle provocazioni. A quel punto intervengono altre persone, probabilmente appartenenti allo staff del club, che lo trattengono e lo accompagnano di nuovo verso il tunnel. La scena, ripresa in un filmato diffuso sui social, ha rapidamente fatto il giro del web.

“Imbroglione”, l’insulto che ha fatto perdere la pazienza a Gigio

Nel video, i tifosi del Liverpool accusano Donnarumma di essere un “cheat”, ovvero un imbroglione. Sia chiaro: tutti i calciatori del Manchester City sono stati oggetto di pesanti e ripetuti insulti già prima del fischio d’inizio per la vicenda delle violazioni finanziarie contestate al club, che ha presentato ricorso.

I tifosi della corazzata di Maresca si sono schierati a sostegno del loro portiere, tra l’altro autore di una prestazione eccezionale. Nel momento di maggior pressione dei Reds, quando il risultato era ancora inchiodato sullo 0-0, Gigio ha infatti blindato la porta con tre interventi decisivi. L’espulsione di Gravenberch, poi, ha facilitato il compito alla capolista, che ha colpito tre volte con Haaland, Doku e Cherki.

Il clima rovente di Anfield è solo l’inizio: la ricetta Maresca

Il campo premia il lavoro di Maresca. L’erede di Guardiola, di cui è stato braccio destro, ha iniziato la sua avventura da primo allenatore del Manchester City in maniera perfetta: sei successi su sei in Premier e due punti di vantaggio in classifica sull’Arsenal campione in carica. Ora, però, il gruppo si ritrova a dover gestire il peso di quanto avvenuto e il clima ostile che troverà in tutti gli stadi del Paese. Il tecnico italiano detta la linea e svela la ricetta per evitare che le pressioni divorino i suoi uomini: “Dobbiamo imparare a gestire il rumore esterno”. Semplice, ma tremendamente efficace. “Le pressioni ci saranno sempre, quindi dobbiamo imparare a gestirle. Allo stesso tempo dobbiamo cercare di far sentire la nostra voce, ossia vincere le partite”.