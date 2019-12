Mercato Juventus: agguato al Milan per Gigio Donnarumma

La Juventus resta in agguato per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan è legato ai rossoneri da un contratto fino al giugno del 2021: i dirigenti del club meneghino non vogliono perderlo a parametro zero tra poco più di un anno ma il prolungamento rimane in dubbio dopo il primo no di Mino Raiola all’offerta di rinnovo del Diavolo.

Il Milan nelle prossime settimane è chiamato a uno sforzo economico importante per trattenere l’estremo difensore (almeno 7 milioni di euro netti l’anno): in caso di mancato accordo, o di un mancato via libera da parte di Elliott, i bianconeri sarebbero pronti a scendere in campo a prescindere dal rinnovo di Szczesny. Lo riporta il Corriere dello Sport.

A tessere le fila sempre l’agente Raiola, che ha appena riportato Zlatan Ibrahimovic a Milanello e che con i rossoneri sta trattando il rinnovo di Giacomo Bonaventura, che dopo l’infortunio è tornato ad essere un punto fermo della squadra. Donnarumma si trova bene in rossonero e vorrebbe rimanere, ma vuole l’assicurazione di un rilancio della squadra e la certezza di giocare in Europa.

“Speriamo di trovare un accordo per farlo restare, l’intenzione è questa. Ci siederemo e approfondiremo la cosa”, queste le parole del dirigente del Milan Zvonimir Boban.

Il potentissimo Raiola ha rapporti sempre più intrecciati anche con i bianconeri: dopo il successo dell’affare De Ligt in estate, Paratici sta parlando con lui per un possibile ritorno di Paul Pogba, gioiello della scuderia del procuratore italo-olandese.

SPORTAL.IT | 29-12-2019 15:45