Donnarumma, la scommessa di Gigio nel peggior Manchester City dell'era Guardiola nasconde una svolta epocale

L'indiscrezione che rimbalza dall'Inghilterra è clamorosa: ecco il motivo per cui è stato preso il capitano della Nazionale. Che con Pep rischia un 'Luis Enquique bis'

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dalla Ligue 1 alla Premier League. Donnarumma riparte da Manchester, dal peggior City dell’era Guardiola. Che, proprio come Luis Enrique, è uno di quegli allenatori che ai suoi portieri chiede abilità da regista coi piedi. Dietro la mossa di puntare tutto su Gigio potrebbe celarsi la svolta epocale del club dello sceicco Mansour.

Donnarumma, la scommessa di Gigio con Guardiola

E se il capitano della Nazionale fosse passato dalla padella alla brace? Lo dirà il campo, come sempre giudice supremo. Ma il rischio c’è, visto il precedente con Luis Enrique. Sulla storica Champions vinta dal PSG sono impresse le manone del portiere di Castellammare di Stabia, decisivo nella fase a eliminazione diretta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Eppure all’asturiano non è bastato. Via da Parigi, spazio a Chevalier. Una scelta dettata proprio dall’ex ct della Spagna più che dal contratto in scadenza nel 2026 del calciatore. Donnarumma è stato svenduto al Manchester City, dove trova un tecnico sì fenomenale ma altrettanto fissato col gioco coi piedi, non proprio il punto di forza dell’ex Milan.

Il capitano della Nazionale nel peggior City dell’era Pep

Se si considerano gli oltre 200 milioni spesi a gennaio, il Manchester City ha superato abbondantemente i 350 milioni per rivoluzionare l’organico a disposizione di Guardiola. Eppure la spedizione al Mondiale per Club si è rivelata fallimentare con la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale per mano dell’Al Hilal di Simone Inzaghi così come da incubo è risultato l’avvio in Premier.

Il poker al Wolverhampton all’esordio è stato cancellato dalle due sconfitte di fila contro Tottenham e Brighton. In questo contesto si inserisce Donnarumma: la sensazione è che Pep abbia perso il tocco magico, che non basta più cambiare collezionare figurine per rilanciare la corazzata che ha vinto sei delle ultime otto edizioni del torneo inglese. Lì dietro il Manchester concede tanto, troppo: Gigio, prossimo avversario del Napoli in Champions League, sarà chiamato agli straordinari. E Gattuso spera che tutto fili lisci nell’anno che deve (ri)portare l’Italia ai Mondiali.

Dietro il colpo Donnarumma la svolta epocale del club

Proprio in giornata è arrivata l’ufficializzazione del passaggio di Ederson al Fenerbahce. Il portiere brasiliano, fedelissimo di Guardiola, lascia l’Etihad dopo otto anni da titolarissimo e lascia spazio a quello che viene ritenuto il miglior estremo difensore del mondo, ma che non incarna la figura del numero uno ideale per l’allenatore catalano.

Secondo i media inglesi, l’ingaggio di Donnarumma è stato un colpo per il futuro voluto dal club. Un’occasione da non lasciarsi a sfuggire per prepararsi al post Guardiola. Già, pur avendo il contratto in scadenza nel 2027, non è da escludere l’addio dell’ex Barcellona e Bayern Monaco al termine della stagione.