Il caso Manchester City mette in discussione il futuro delle sue stelle: Enzo Raiola ha già parlato di Donnarumma con la dirigenza. I top clup d’Europa alla finestra

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Dalle prodezze con l’Italia a un futuro che rischia di essere incerto. Mentre Donnarumma guidava la rinascita della Nazionale affidata a Mancini dopo il terzo Mondiale saltato di fila, a Manchester – sponda City – è successo di tutto. Il nome di Gigio, come quello di Haaland del resto, infiamma il mercato. Sono almeno tre i club alla finestra, pronti ad andare all’assalto del portiere più forte del mondo, se gli Sky Blues dovessero essere puniti con la retrocessione. Intanto Enzo Raiola, il suo agente, si è già confrontato con la dirigenza per discutere il futuro del suo assistito.

Donnarumma e Haaland in bilico: cosa rischia il City dopo la sentenza

Lo scandalo che rischia di cambiare il futuro del Manchester City nasce da un’inchiesta della Premier League durata anni e riguarda il modo in cui il club avrebbe finanziato la propria crescita. Le accuse, formalizzate nel 2023 e diventate note come il caso dei “115 capi d’accusa”, riguardavano soprattutto informazioni finanziarie ritenute non corrette, contratti e pagamenti relativi a giocatori e allenatori, il rispetto delle regole economiche della Premier League e la collaborazione con l’inchiesta.

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Il 29 settembre la commissione indipendente che ha esaminato il caso ha riconosciuto il City colpevole delle violazioni contestate. Il club ha presentato ricorso e al momento la sanzione deve ancora essere stabilita. Si teme la stangata, ovvero che il club possa subire una penalizzazione talmente pesante da portare alla retrocessione. Ma non è da escludere neppure l’espulsione dalla Premier League. E inevitabilmente il futuro delle stelle diventa un rebus.

Futuro Donnarumma: c’è già stato un confronto col club

Il portiere di Castellammare di Stabia, stratosferico in Nations League contro la Francia, è stato tra i giocatori che hanno già ricevuto rassicurazioni dalla società. Donnarumma, arrivato all’Etihad dal Paris Saint-Germain nella scorsa stagione, ha avuto un confronto con la dirigenza sul momento delicato che sta vivendo il club. A confermarlo è stato Enzo Raiola, intervenuto a Radio Napoli Centrale: “Il club ha parlato con Gigio e tutti sono tranquilli”. L’agente ha spiegato che la situazione non ha modificato i programmi del suo assistito e che ora l’attenzione è rivolta alle prossime importanti partite contro Liverpool e soprattutto PSG.

Donnarumma è anche uno dei quattro capitani del Manchester City

Un altro elemento che conferma il peso assunto da Donnarumma nello spogliatoio è il suo inserimento nel gruppo dei quattro capitani del Manchester City. Dopo la partenza di Bernardo Silva, Ruben Dias ha ereditato la fascia, ma del gruppo dei leader fanno parte anche Haaland, Guehi e appunto Gigio.

Una responsabilità importante per l’ex Milan, che in poco più di una stagione ha conquistato una posizione centrale nel progetto. In questo momento così delicato per il club, Maresca si affida sui suoi uomini di punta: Donnarumma sarà chiamato a dare il proprio contributo non soltanto tra i pali, ma anche nella gestione di uno spogliatoio che si prepara ad affrontare settimane molto complicate.

Guardiola ha già parlato, quando lo farà Maresca

C’è attesa per la conferenza stampa di Maresca, in programma venerdì mattina alla vigilia della partita contro il Liverpool. Sarà la prima occasione per il tecnico di parlare pubblicamente della sentenza e delle possibili ripercussioni sul Manchester City. Prima, però, il tecnico campano incontrerà la squadra al completo: giovedì sarà infatti il primo giorno in cui potrà riunire tutti i giocatori dopo la pausa per le nazionali.

Alcuni colloqui sono già avvenuti e diversi elementi della rosa avrebbero avuto contatti anche con la dirigenza, ma la riunione con l’intero gruppo avrà una valenza diversa. Guardiola si è già schierato in maniera netta a difesa del City: ora toccherà a Maresca prendere posizione.

Tre club puntano Donnarumma: Inter, Juventus e Real Madrid

Il futuro di Donnarumma potrebbe accendere il mercato nel caso in cui la situazione del Manchester City dovesse precipitare. In Italia ci sono Inter e Juventus, entrambe attente alla possibilità di riportare in Serie A il capitano della Nazionale. Ma lo scenario più suggestivo porta in Spagna, dove il Real Madrid potrebbe guardare proprio a Gigio per il dopo Courtois. Lo ribadiamo, però: il portiere ha ricevuto rassicurazioni dal City e la sua priorità è quella di continuare la propria avventura all’Etihad.