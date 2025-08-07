Donnarumma lascia il Psg, ma la Serie A è un miraggio: è duello tra Bayern Monaco e Manchester City

Il portiere messo alla porta dal club parigino che ha acquistato Chevalier, i tedeschi e gli inglesi si iscrivono alla corsa per tesserarlo da subito: le italiane si defilano a causa dell'ingaggio troppo elevato

Il paradosso di essere il portiere che ha dato un contributo decisivo alla vittoria della Champions League, di essere candidato per il Pallone d’Oro, ma di venire praticamente cacciato dalla sua squadra di club.

Donnarumma-Psg ai titoli di coda

L’avventura di Gigio Donnarumma al Psg è ormai al capolinea, la scelta della società è stata netta con l’acquisto di Lucas Chevalier, ex Lille. Un segnale inequivocabile: il numero uno italiano andrà in scadenza di contratto, Al-Khelaifi ha versato 40 milioni per il suo sostituto. Non ci sono Pallone d’Oro o Premio Yashin che tengano.

Donnarumma, il dubbio del Psg

La scadenza del contratto è a giugno 2026, e la trattativa per il rinnovo del contratto non è mai decollata. A questo punto il dubbio diventa lecito: monetizzare il più possibile, per quello che viene unanimemente considerato il miglior portiere del mondo, oppure perderlo a zero l’anno prossimo, creando però un pericoloso dualismo tra portieri in squadra? Tutto fa supporre che il Psg possa optare per la prima ipotesi, anche se qui sorge un ostacolo, ossia l’ingaggio da 12 milioni netti l’anno che percepisce il giocatore.

Manchester City e Bayern su Gigio

Un costo elevatissimo, proibitivo in particolare per le squadre italiane come l’Inter che pure avevano accarezzato l’idea di acquistare Donnarumma. Inutile dire però che gli estimatori non mancano, così come i club (che non siano arabi) che possono permettersi il lauto ingaggio. Due in particolare tra questi: il Manchester City e il Bayern Monaco. Guardiola è sempre stato un grande estimatore del portiere italiano, e sebbene il City abbia ora riportato a casa il giovane James Trafford, di certo non si farebbe sfuggire l’opportunità di prendere Gigio.

Donnarumma tra Monaco e Guardiola

In particolare se il Psg dovesse accettare di cederlo ad una cifra non eccessiva, che sia al di sotto dei 30 milioni. Si tratta pur sempre di un giocatore in scadenza: l’altra pretendente è il Bayern Monaco, che dovrà prima o poi trovare un erede di Manuel Neuer. E Donnarumma avrebbe tutte le carte in regola per accollarsi un’eredità così pesante.