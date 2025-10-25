Donnarumma, la lettera segreta scritta prima dell'addio al Psg: l'emozione di Gigio

Il portiere non avrebbe mai voluto lasciare Parigi. La conferma arriva da un regalo inaspettato fatto col cuore ai suoi vecchi compagni di squadra

Forti, ricchi, fortunati. Siamo abituati a vedere i calciatori di livello come macchine invincibili, interessati solamente al vil denaro per il quale si spostano da una parte all’altra senza particolare problema o pensiero di sorta. Ma in questo mondo si nascondono anche storie di emozioni e sentimenti autentici. E’ il caso di Gigio Donnarumma, messo alla porta dal Paris Saint-Germain ma quella di uscita. Il portierone azzurro se ne è così dovuto andare al Manchester City ma lasciando i compagni una toccante lettera d’addio.

Il portierone messo alla porta dal PSG

Se avesse potuto decidere, Gigio Donnarumma sarebbe rimasto al Paris Saint-Germain. Vivere a Parigi, in fondo, non era così male e giocare con una maglia con il logo di campioni d’Europa poi sarebbe stato il fiore all’occhiello. Ma per i dirigenti francesi e soprattutto per Luis Enrique, il suo tempo sotto la Torre Eiffel era bello che finito. La questione contrattuale ha fatto il resto, con l’uscita anticipata del giocatore destinazione Manchester City. Anche qui, a dire il vero, il numero 1 della Nazionale italiana è cascato in piedi. Da Pep Guardiola, uno degli allenatori migliori in circolazione.

L’uscita con onore e l’abbraccio ai compagni

E così mentre il portiere campano si ambienta in Premier League, spuntano i retroscena del suo addio, come rivelato dal Daily Mail che ha intervistato in esclusiva il giocatore. Gigio Donnarumma ha scritto una lettera a ciascuno dei suoi compagni di squadra e gliel’ha fatta ritrovare in camera da letto proprio prima della finale di Champions League contro l’Inter. Nelle parole dell’estremo difensore ex Milan l’abbraccio ideale ad ogni amico con cui ha condiviso l’esperienza parigina. Un gesto semplice, quasi antico, ma proprio per questo ancor più apprezzabile.

“In quel momento ho sentito il dovere di trasmettere ciò che provavo per loro per quello che avevamo passato insieme durante tutta la stagione. Con una lettera volevo esprimere quanto tenessi a loro e magari fornire un po’ di motivazione per la partita“, ha poi raccontato il giocatore. Come andò a finire quella partita lo sappiamo tutti.

Un rapporto speciale e l’addio con la coppa

Pochi giorni dopo Gigio Donnarumma fu messo fuori rosa dal PSG, nonostante il ruolo avuto dal portiere nel corso della Champions League e che gli è poi valso la nomina di miglior giocatore europeo nel ruolo. Della sua avventura transalpina resteranno i trofei e un legame evidentemente profondo con i compagni: “Saranno sempre nel mio cuore, tutti i miei compagni di squadra che ho avuto lì, e volevo entrare nel loro cuore. Erano e sono ancora miei fratelli. Sappiamo come è andata la partita e, no, non è stato merito mio e della mia lettera. Ma vincere quella partita credo abbia significato chiudere un cerchio importante nelle nostre vite e nella nostra stagione“.