Manchester City, Donnarumma ancora decisivo: Guardiola punta l’Arsenal. Tonali, che beffa: Pickford miracoloso

Il City continua la sua caccia alla prima posizione in Premier League: contro il Leeds, Semenyo non fa rimpiangere l’infortunato Haaland. Newcastle in crisi, Tonali sfiora l’eurogol

Il Manchester City non ha nessuna intenzione di rendere la vita semplice all’Arsenal. La squadra di Pep Guardiola soffre ma riesce ad avere la meglio sul campo del Leeds grazie al gol di Semenyo e a un’altra prestazione solida di Donnarumma. Ora sono solo due i punti che li separano dal primo posto dei Gunners. Situazione decisamente diversa per il Newcastle di Sandro Tonali che cade anche in casa con l’Everton e vive un momento di autentica crisi.

Donnarumma ancora decisivo

Non è stato il miglior Manchester City ma del resto in questa stagione la squadra di Pep Guardiola non ha mai dato l’impressione di essere il rullo compressore degli scorsi anni. I Citizens devono fare a meno di Haaland per la sfida in casa del Leeds con l’attaccante norvegese fermato da un piccolo infortunio. Il primo tempo è molto complicato per Donnarumma e compagni che per nei minuti di recupero sbloccano la partita grazie a Semenyo. Ancora una volta però è decisivo il portiere della nazioanle di Gattuso che soprattutto nella prima mezz’ora ha dovuto fare i conti con un Leeds che è sembrato straripante. Il portiere italiano si è reso protagonista di due interventi importanti e ha firmato l’ennesimo clean sheet della sua stagione.

Le proteste di Farke e i fischi che fanno discutere

Non sono mancate proteste, se la serie A vive quella che in molti descrivono come una “crisi arbitrale”, dall’altra parte della Manica le cose non vanno di certo meglio. Il Leed recrimina per alcune decisioni arbitrali con il tecnico Farke che a fine partita è una furia, va a muso duro nei confronti dell’arbitro e finisce per essere espulso.

Un altro momento che farà discutere in Inghilterra arriva al 13’ quando l’arbitro Bankes sospende la partita e un messaggio compare sui maxischermo dello stadio: “Il match di stasera si svolge durante il periodo del Ramadan, il gioco viene sospeso per mettere ai giocatori di interrompere il loro digiuno”. Un messaggio che però è stato accolto dai fischi del pubblico dell’Elland Road, un comportamento che è stato condannato sui media e sui social.

Il momento nero del Newcastle continua

E’ un momento nero quello del Newcastle che rimedia l’ennesima sconfitta in Premier League contro l’Everton in un match in cui succede di tutto. La formazione di Howe scivola sempre di più in classifica (attualmente 12esima, ma rischia di scendere ancora) e nell’anticipo di Premier ci si mette di mezzo anche una parata clamorosa di Pickford. Gara sempre a inseguire con l’Everton che passa con Branthwaite e poi replica al pareggio di Ramsey con la rete di Beto. Nella ripresa il pari arriva di nuovo con Murphy ma un minuto dopo, è Barry a dare il vantaggio alla squadra ospite. Il Newcastle si getta in attacco alla ricerca del gol del pareggio che sembra pronto a pochi minuti dalla conclusione, una palla vagante arriva nella zona di Tonali che si coordina e calcia al volo per quello che sembra essere un tiro perfetto. Ma Pickford compie un vero e proprio miracolo respingendo la palla sulla traversa e salvando il risultato.

