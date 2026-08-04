L’imminente arrivo di Rulli e la presenza di Trafford accendono il caso portieri al City, ma Maresca esce allo scoperto su Donnarumma. La scelta interessa da vicino la Nazionale

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C’è un problema portieri in casa Manchester City. Gigio Donnarumma, infatti, si ritrova al centro di una possibile rivalità con il vice Trafford, che una parte della tifoseria degli Sky Blues vorrebbe vedere titolare, e con l’argentino Rulli, vicino al trasferimento dall’Olympique Marsiglia. A fare chiarezza, alla vigilia dell’amichevole di Seoul contro la K-League All Stars, è intervenuto direttamente Enzo Maresca, l’erede di Guardiola che ha raccolto il pesante compito di guidare la corazzata inglese. L’annuncio del tecnico campano riguarda da vicino anche Roberto Mancini, l’uomo scelto da Malagò per rilanciare la Nazionale italiana dopo tre Mondiali consecutivi mancati.

Manchester City, la scelta di Maresca su Donnarumma

Se una parte dei tifosi del Manchester City spinge per la promozione di Trafford a titolare, il motivo è legato soprattutto al rendimento della scorsa stagione: gli ultimi due trofei conquistati nell’era Guardiola, FA Cup e Carabao Cup, sono arrivati proprio con il 23enne portiere inglese tra i pali. Donnarumma, però, non è mai stato realmente messo in discussione dal catalano e lo stesso vale per il nuovo allenatore dei Citizens. “Lo conosco da anni, è del mio stesso Paese ed è uno dei migliori portieri al mondo. Quindi sono molto entusiasta di lavorare con Gigio”, ha dichiarato Maresca in conferenza stampa.

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Sugli altri portieri, invece, il tecnico ha preferito mantenere un profilo prudente: “Non ci sono ancora aggiornamenti. James (Trafford, ndr) è ancora un giocatore del City, mentre Rulli è ancora un giocatore del Marsiglia. Aspetteremo i prossimi giorni”. La strategia del club, però, è ormai delineata: Trafford è destinato a lasciare l’Etihad, probabilmente in prestito considerando che la scorsa estate era stato riportato a Manchester per 27 milioni di sterline, mentre il 34enne Rulli ricoprirà il ruolo di vice alle spalle di Donnarumma.

Maresca e Luis Enrique, due gestioni diverse per Gigio

Le parole di Maresca hanno tracciato gerarchie precise. Proprio in questa direzione va letta la possibile cessione di Trafford: l’obiettivo è evitare qualsiasi equivoco, perché il titolare del Manchester City sarà Donnarumma. Una presa di posizione netta che segna una grande differenza rispetto alla gestione di Luis Enrique, ex allenatore del gigante di Castellammare di Stabia al PSG. L’asturiano, infatti, ha sempre tenuto aperto il ballottaggio tra i suoi portieri. Pur avendo conquistato la Champions con Donnarumma, il portiere italiano nel corso della stagione aveva rischiato di perdere il posto a favore di Safonov.

Dopo lo storico trionfo europeo, poi, Luis Enrique ha salutato l’ex Milan per accogliere Chevalier, salvo vedere proprio il russo superarlo nelle gerarchie. Ora a contendere spazio all’eroe dell’ultima stagione trionfale dei parigini potrebbe essere Suzuki, portiere che il club francese sta per soffiare alla Juventus.

Donnarumma e la Nazionale: perché Mancini può sorridere

L’investitura di Maresca non può che aver fatto piacere anche a Mancini, tornato sulla panchina della Nazionale tra le polemiche. L’Italia ha bisogno di ripartire e il nuovo corso non può prescindere dal suo capitano: Donnarumma resta il volto più rappresentativo di una squadra alla ricerca di punti fermi e nuove certezze. Il ct dovrà costruire una Nazionale diversa, capace di pescare anche all’estero attraverso il bacino degli oriundi, ma il primo pilastro resta il portierone del City.

Il nuovo ciclo prenderà il via a fine settembre con i primi impegni di Nations League: il ‘Mancio-bis’ partirà dalla sfida contro il Belgio, per poi affrontare la Turchia di Montella, la trasferta contro la Francia di Zidane e il successivo confronto interno ancora contro la nazionale turca.