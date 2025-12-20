Manchester City, Donnarumma show contro il West Ham: il doppio miracolo e il gesto di Guardiola. Haaland meglio di CR7

Il portiere italiano decisivo nella vittoria del City contro il West Ham con un doppio intervento super nel secondo tempo e Guardiola lo va ad abbracciare. Haaland raggiunge quota 104 gol e supera anche Cristiano Ronaldo

Un portiere e un attaccante: Pep Guardiola affida a capo e coda del suo Manchester City i successi di questa stagione. Da una parte Gigio Donnarumma ancora protagonista di interventi super, dall’altra Erling Haaland che segna l’ennesima doppietta e lancia i suoi verso il rotondo successo per 3-0 contro il West Ham.

Donnarumma show contro il West Ham

Il 3-0 finale che sancisce la vittoria del Manchester City ai danni del West Ham dà la sensazione di un risultato rotondo, e forse anche facile. Ma i 90 minuti che si sono giocati all’Etihad Stadium sono stati più complicati per la squadra di Guardiola di quanto dica il risultato finale. Le due reti di Haaland dopo 5 minuti e di Reijnders al 38’ hanno sicuramente spianato la strada ai Citizens. Ma nella ripresa il West Ham è tornato in campo con tutte le intenzioni di provare a cambiare il volto della partita e c’è voluto un doppio intervento miracolo di Gigio Donnarumma: prima sul velenoso tiro cross di Summerville poi con la risposta sul piazzato di Potts. Il portiere italiano è decisivo nel momento più delicato del match e alla fine è proprio Haaland a chiudere i conti.

L’abbraccio di Guardiola e l’entusiasmo dei tifosi

Settimo “clean sheet” stagionale per Gigio Donnaarumma. E per rimarcare l’importanza del portiere della nazionale italiana nel City di questa stagione bisogna sbirciare le immagini dopo il 90° minuto. Pep Guardiola entra in campo e va subito a cercare il suo portiere per abbracciarlo e per dirgli qualche parola. Ma l’impatto di Gigio si legge soprattutto nelle parole dei tifosi Citizens che sui social lo esaltano: “Hai cambiato le nostre vite”, scrive un fa. E ancora: “Ringrazio Dio ogni giorno da quando abbiamo ingaggiato Donnarumma. Le sue parate ci hanno salvato tantissime volte”.

Haaland nella storia: meglio di Ronaldo

Erling Haaland ha deciso di riscrivere tutti i record dei migliori marcatori di sempre. Solo qualche settimana fa, l’attaccante norvegese era diventato il giocatore ad avere impiegato meno partite a superare quota 100 gol in Premier League. Ma a quanto pare il suo obiettivo si è spostato solo di poco più avanti e grazie alla doppietta segnata nel match casalingo contro il West Ham, Haaland è salito a quota 104 gol superando sua maestà Cristiano Ronaldo (103) nella classifica di tutti i tempi dei marcatori della Premier League. Va detto, per onore di verità, che nei primi anni della sua carriera con la maglia del Manchester United giocava molto più lontano dalla porta e nel ruolo di ala pure, prima di diventare l’attaccante letale di qualche anno dopo.