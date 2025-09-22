Manchester City, la papera di Donnarumma frutto di una profezia. Neville lo assolve: “È un animale”

Già stasera Gigio ha l'occasione di lasciarsi alle spalle l'errore commesso in Premier League contro l'Arsenal: è il favorito alla conquista del premio Yashin

La papera di Donnarumma nel big match di Premier League tra Arsenal e Manchester City è frutto di una profezia. A farla, la compagna di Martinelli, ovvero il calciatore che ha ingannato Gigio con un beffardo pallonetto in pieno recupero. Ma c’è chi difende il capitano della Nazionale dalle critiche: è la leggenda del calcio inglese Gary Neville.

Manchester City, la causa della papera di Donnarumma

Guardiola già pregustava tre punti d’oro che avrebbero consentito al Manchester City di rilanciarsi in maniera veemente in campionato. Se Pep è rimasto spiazzato dal gol subito, che è figlio di una serie di errori di posizionamento della squadra, c’è chi già aveva previsto tutto. Sì, il gol del pareggio dei Gunners firmato da Martinelli, lasciato ancora una volta inizialmente in panchina da Arteta, è stato ispirato da un messaggio motivazionale della sua compagna.

Come documentato sui social, in un messaggio di risposta al fidanzato che le aveva comunicato l’ennesima esclusione, Isabella Rousso aveva scritto: “Giocherai contro gambe stanche e segnerai. Vedrai”. Ed è andata proprio così. Entrato all’80’, ha impiegato solo 13′ per castigare Donnarumma, troppo fuori dai pali, con un tocco morbido che ha fatto esplodere l’Emirates Stadium.

Non solo critiche: Neville assolve Gigio

Primo gol subito e primo errore della sua nuova avventura a Manchester. Sul web è spuntata qualche critica al portiere di Castellammare di Stabia, che, però, è stato assolto dell’ex nazionale inglese e leggenda dello United Gary Neville.

“Donnarumma è un animale. È grosso. Induce gli avversari a riflettere, perché sanno che se arriva e ti colpisce, si prenderanno una bella botta in testa. È un portiere fantastico, il tipo di portiere che ho sempre apprezzato. Non sceglierei mai Alisson o Raya al suo posto” ha detto ai microfoni di Sky Sports UK. Sul gol incassato contro l’Arsenal ha le idee chiare: “Commetterà qualche errore lungo il percorso, ma va bene così: ha comunque già avuto un grande impatto”.

Pallone d’Oro, Gigio punta al premio Yashin

Inserito tra i 30 candidati al Pallone d’Oro per la splendida stagione disputata al Paris Saint-Germain e culminata con la conquista della Champions League, Donnarumma ha nel mirino anche il premio Yashin di cui è il favorito in assoluto.

Stasera la cerimonia di premiazione a Parigi che può cancellare l’errore commesso in Premier: Yann Sommer (Inter), Alisson (Liverpool), Emiliano Martinez (Aston Villa), Thibaut Courtois (Real Madrid), Lucas Chevalier (Lilla, ma suo erede al Psg), Yassine Bounou (Al Hilal), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal) e Matz Sels (Nottingham Forest) sono i colleghi che lo insidiano.