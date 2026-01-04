Donnarumma, mezza papera nel recupero: il Chelsea si salva, Guardiola disperato. Chiesa umiliato di nuovo: è addio?

Non sorridono gli italiani d’Inghilterra. Donnarumma è stato beffato nel recupero dal Chelsea quando la vittoria del suo Manchester City ai danni dell’ex squadra di Enzo Maresca sembrava ormai certa, mentre Chiesa è stato ancora una volta umiliano da Arne Slot. E l’addio al Liverpool pare l’unica via d’uscita per il figlio d’arte, se intende rilanciare la sua carriera nell’anno dei Mondiali.
- Donnarumma, mezza papera: City beffato dal Chelsea
- Guardiola disperato: il Manchester rallenta
- Liverpool, Chiesa umiliato di nuovo: addio vicino?
Donnarumma, mezza papera: City beffato dal Chelsea
Pur senza tecnico dopo l’addio di Maresca (all’Etihad in panchina c’era l’allenatore ad interim Calum McFarlane), il Chelsea è riuscito nell’impresa di evitare il ko col Manchester City grazie al gol dell’1-1 realizzato al 94′ da Enzo Fernandez. Dopo un palo centrato da Haaland, il big match della 20a giornata di Premier League si è sbloccato poco prima dell’intervallo con la perla dell’ex Milan Reijnders, che sta vivendo un autentico momento di grazie.
Nella ripresa i padroni di casa sembravano avere in pugno la partita, tanto è vero che Donnarumma ha effettuato la prima parata al minuto 70 su Delap. La beffa, però, si è consumata nel recupero: scatto di Malo Gusto sulla corsia destra, cross in mezzo, Gigio non riesce a trattenere la prima conclusione e per l’argentino è un gioco da ragazzi insaccare. Sui social i tifosi non sono stati teneri col capitano della Nazionale: c’è chi ritiene, infatti, che avrebbe potuto fare molto meglio. Tra i più contestati, però, figurano Guardiola, O’Reilly, Foden e Cherki.
Guardiola disperato: il Manchester rallenta
Al gol di Fernandez le telecamere hanno catturato prima la reazione di Donnarumma, impietrito per essersi lasciato superare a una manciata di secondi dal triplice fischio, e quindi quella di Guardiola, furente per aver perso due punti pesantissimi nella rincorsa all’Arsenal.
I Gunners, che hanno vinto 3-2 sul campo del Bournemouth, allungano: i londinesi sono ora a +6, con i citizens – al secondo segno X di fila – agganciati dall’ottimo Aston Villa di Unai Emery.
Liverpool, Chiesa umiliato di nuovo: addio vicino?
Ennesima umiliazione per Federico Chiesa, ignorato da Arne Slot nella sfida pareggiata 2-2 col Fulham. Anche senza i vari Salah, Ekitike e Isak, il tecnico olandese ha lasciato il figlio d’arte in panchina, preferendo schierare sulla trequarti Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, con Gakpo come terminale offensivo.
Slot si è ricordato dell’italiano solamente all’85’, facendo ancora una volta imbestialire i tifosi dei Reds, che vorrebbero vedere il 28enne ligure in campo dal primo minuto. A questo punto l’addio sembra sempre più vicino: Napoli e Juventus studiano il colpo: anche Gattuso incrocia le dita.