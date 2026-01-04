Donnarumma, mezza papera nel recupero: il Chelsea si salva, Guardiola disperato. Chiesa umiliato di nuovo: è addio?

Manchester City beffato al 94' dai blues ancora senza allenatore dopo l'addio a Maresca: la rincorsa all'Arsenal si complica. Liverpool flop: solo pochi minuti per Chiesa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non sorridono gli italiani d’Inghilterra. Donnarumma è stato beffato nel recupero dal Chelsea quando la vittoria del suo Manchester City ai danni dell’ex squadra di Enzo Maresca sembrava ormai certa, mentre Chiesa è stato ancora una volta umiliano da Arne Slot. E l’addio al Liverpool pare l’unica via d’uscita per il figlio d’arte, se intende rilanciare la sua carriera nell’anno dei Mondiali.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donnarumma, mezza papera: City beffato dal Chelsea

Pur senza tecnico dopo l’addio di Maresca (all’Etihad in panchina c’era l’allenatore ad interim Calum McFarlane), il Chelsea è riuscito nell’impresa di evitare il ko col Manchester City grazie al gol dell’1-1 realizzato al 94′ da Enzo Fernandez. Dopo un palo centrato da Haaland, il big match della 20a giornata di Premier League si è sbloccato poco prima dell’intervallo con la perla dell’ex Milan Reijnders, che sta vivendo un autentico momento di grazie.

Nella ripresa i padroni di casa sembravano avere in pugno la partita, tanto è vero che Donnarumma ha effettuato la prima parata al minuto 70 su Delap. La beffa, però, si è consumata nel recupero: scatto di Malo Gusto sulla corsia destra, cross in mezzo, Gigio non riesce a trattenere la prima conclusione e per l’argentino è un gioco da ragazzi insaccare. Sui social i tifosi non sono stati teneri col capitano della Nazionale: c’è chi ritiene, infatti, che avrebbe potuto fare molto meglio. Tra i più contestati, però, figurano Guardiola, O’Reilly, Foden e Cherki.

Guardiola disperato: il Manchester rallenta

Al gol di Fernandez le telecamere hanno catturato prima la reazione di Donnarumma, impietrito per essersi lasciato superare a una manciata di secondi dal triplice fischio, e quindi quella di Guardiola, furente per aver perso due punti pesantissimi nella rincorsa all’Arsenal.

I Gunners, che hanno vinto 3-2 sul campo del Bournemouth, allungano: i londinesi sono ora a +6, con i citizens – al secondo segno X di fila – agganciati dall’ottimo Aston Villa di Unai Emery.

Liverpool, Chiesa umiliato di nuovo: addio vicino?

Ennesima umiliazione per Federico Chiesa, ignorato da Arne Slot nella sfida pareggiata 2-2 col Fulham. Anche senza i vari Salah, Ekitike e Isak, il tecnico olandese ha lasciato il figlio d’arte in panchina, preferendo schierare sulla trequarti Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, con Gakpo come terminale offensivo.

Slot si è ricordato dell’italiano solamente all’85’, facendo ancora una volta imbestialire i tifosi dei Reds, che vorrebbero vedere il 28enne ligure in campo dal primo minuto. A questo punto l’addio sembra sempre più vicino: Napoli e Juventus studiano il colpo: anche Gattuso incrocia le dita.