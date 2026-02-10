Donnarumma, il miracolo ai raggi X: il retroscena svelato da Guardiola. E Luis Enrique ha distrutto Chevalier

I destini opposti di Gigio e del suo erede al Psg: il francese è sparito dai radar e rischia di perdere anche il Mondiale, il capitano della Nazionale è sempre più on fire

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Con quel miracolo nel recupero del big match tra Liverpool e Manchester City, Donnarumma ha ricordato a tutti – specialmente a Luis Enrique – di essere il miglior portiere del pianeta. Lo certificano i premi che hanno arricchito la sua bacheca, ma soprattutto le sue prodezze sul rettangolo verde. Mentre a Parigi il suo ex allenatore ha distrutto Chevalier, in Premier sono tutti pazzi del capitano della Nazionale. A partire da Pep Guardiola, la cui reazione all’intervento di Gigio è diventata virale.

Guardiola, il retroscena sulla parata di Donnarumma

Quando la super sfida di Anfield stava ormai per volgere al termine, ecco l’ultimo guizzo della squadra di Arne Slot. Tiro dalla distanza dell’argentino Mac Allister deviato da un calciatore del City e incredibile colpo di reni di un Donnarumma in versione supereroe con le ali: così la corazzata di Manchester è riuscita a blindare il 2-1 e restare in scia all’Arsenal. Nella conferenza stampa di presentazione della prossima partita di Premier League contro il Fulham, Guardiola è tornato sulla parata prodigiosa del suo estremo difensore.

E confessa: “Ho visto la deviazione ed ero sicuro che il pallone sarebbe entrato. Sì, la prima reazione è stata: ‘Gol’”. Ma il tecnico catalano non dimentica il vice Trafford, altrettanto decisivo in Carabao Cup. “Anche James aveva compiuto una parata incredibile contro il Newcastle. Questo significa che ognuno dà il proprio contributo per aiutare la squadra”.

Il miracolo di Gigio ai raggi X

Come ha fatto Donnarumma a intercettare il tiro di Mac Allister che sembrava destinato a insaccarsi alle sue spalle? La teoria di Pep mescola talento, abilità e anche un pizzico di fortuna. “Quando sei fortunato che mamma e papà ti hanno fatto così enorme, tu puoi fare quelle parate. Penso che abbia potuto farla perché è imponente, perché ha delle incredibili doti di velocità ed energia nel saltare”.

Motivi per sorridere – e tanti – ne ha anche Gennaro Gattuso: in vista degli spareggii Mondiali di marzo contro l’Irlanda del Nord e poi eventualmente contro una Galles e Bosnia ed Erzegovina il ct potrà contare su un capitano al top della forma. Chissà, invece, come sarebbe andata se fosse rimasto al Psg, dove non c’è più traccia del suo erede Chevalier.

Luis Enrique ha distrutto Chevalier

A Parigi Chevalier è già un caso. Il portiere, fortemente voluto in estate da Luis Enrique al posto dell’eroe della Champions Donnarumma, è sparito dai radar, scalzato da Safonov. Anche in occasione del ‘Clasique’ stravinto 5-0 contro l’Olympique Marsiglia di De Zerbi, Lucas – pagato più di 40 milioni – è rimasto in panchina, la terza di fila.

Da quando il russo ha recuperato dall’infortunio subito nel corso della finale della Coppa Intercontinentale, Chevalier non ha più giocato. Bocciato anche da tifosi e media, rischia di perdere il Mondiale: Deschamps affiderà il ruolo di vice Maignan a un altro portiere? Alla luce di quanto successo ai piedi della Torre Eiffel, l’addio di Gigio alla capitale francese si è rivelato senza dubbio un toccasana.