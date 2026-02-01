Donnarumma miracoloso nel derby contro Vicario: i due azzurri furiosi, Gigio salva il City dal ko col Tottenham

I citizens sprecano il doppio vantaggio consentendo agli Spurs di rimontare nella ripresa. Il capitano della Nazionale evita la figuraccia a Guardiola con le sue parate

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Harakiri Manchester City. Avanti di due gol a Londra, nella ripresa scompare del campo e consente al Tottenham di Vicario e Udogie di acciuffare un insperato pareggio. Se non fosse stato per i miracoli di un Donnarumma immenso, i citizens sarebbe addirittura finiti al tappeto. E, ora, l’Arsenal è sempre più lontano.

Manchester City, rimonta folle del Tottenham

Vicario contro Donnarumma, ma non solo. Thomas Frank schiera Dragusin in difesa, nonostante le voci del mercato che lo accostano a Milan, Roma, Fiorentina e Napoli. In attacco, invece, c’è Kolo Muani, su cui è forte il pressing della Juventus. Guardiola si affida ai nuovi Guehi e Semenyo. Nel primo tempo non c’è partita: bastano 11’ al Manchester City per sbloccare il risultato con Cherki, poi poco prima dell’intervallo segna ancora Semenyo.

Che impatto, quello dell’ex Bournemouth con la sua nuova squadra: come rivelato da Opta, è il secondo giocatore ad aver segnato in quattro delle sue prime cinque presenze con i citizens in tutte le competizioni (dal 1992-93), dopo Emmanuel Adebayor nel 2009. Tra i peggiori proprio Dragusin: Vicario, accusato dai suoi tifosi soprattutto per il primo gol subito, è una furia. Ce l’ha con i suoi difensori, completamente in bambola. Ma nella ripresa si registra l’impensabile.

La rimonta inaspettata: Donnarumma miracoloso

Altro che partita in cassaforte. Nel secondo tempo subito una parata fantastica di Donnarumma sul compagno di nazionale Udogie: tiro a botta sicura e colpo di reni a deviare il pallone in corner. Poi il Tottenham accorcia con l’autorete dell’ultimo arrivato Guehi propiziato da Solanke, che al 70’ pareggia con un gol clamoroso.

Cross dalla destra di Gallagher, difesa del City non pervenuta, e acrobazia dell’attaccante che beffa Gigio con la mossa dello scorpione. Il portierone di Castellammare di Stabia si scaglia contro i suoi compagni di squadra, ancora una volta molli e distratti. Cinque minuti più tardi l’ex Milan salva Guardiola dal ko con un altro intervento prodigioso, questa volta su Xavi Simons. Si complica la rincorsa all’Arsenal capolista, che ora ha un vantaggio di 6 punti in classifica.

Derby Donnarumma-Vicario, le reazioni social

Stando all’umore dei tifosi delle due squadre, ad aggiudicarsi il derby tra gli italiani d’Inghilterra è stato il portiere titolare della Nazionale. “Donnarumma e Vicario non praticano lo stesso sport” ha scritto su X Herbo. Per Douglas “Vicario avrebbe potuto parare il primo gol, se il suo posizionamento non fosse stato così pessimo. È terribile”.

Secondo Giorgio, “Donnarumma non è bravo con i piedi, ma riesce comunque a calmare le acque e a fare le cose di base, a differenza di Vicario che sembra avere i tremori quando fa un semplice passaggio scatenando il caos”.