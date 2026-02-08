Donnarumma mostruoso, follia di Alisson: Liverpool-City epica, Chiesa ci prova, Guardiola vince in rimonta

I Reds sfiorano l'impresa con una punizione gioiello di Szoboszlai che lascia di sasso Donnarumma. Poi la rimonta inaspettata e il miracolo di Gigio in pieno recupero

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Una partita epica. Liverpool e Manchester City regalano spettacolo ad Anfield, ma ad avere la meglio è la corazzata di Pep Guardiola che ribaltano i Reds anche grazie uno stratosferico Donnarumma. Gigio vince ancora il derby italiano con Chiesa, mentre ad affondare i Reds è stato il portiere ex Roma Alisson. Con questo blitz i citizens restano a -6 dall’Arsenal capolista: la lotta per la Premier League entra nel vivo.

Liverpool-City, i Reds sprecano

Il big match della 25esima giornata del campionato inglese va in scena nella mitica cornice di Anfield. Ancora una volta Chiesa è costretto a partire dalla panchina, mentre Donnarumma torna tra i pali dopo aver lasciato spazio a Trafford in Carabao Cup. I padroni di casa giocano bene, ma sprecano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al 27’ un’uscita non proprio memorabile del portierone di Castellammare di Stabia consente a Salah di provarci con un pallonetto a porta sguarnita, ma da posizione defilata, che termina di poco alto. Poi a inizio ripresa è Ekitiké a divorarsi un gol clamoroso spedendo sul fondo di testa a tu per tu con Gigio. Che pochi minuti dopo viene salvato dal compagno di squadra di Guehi sul tentativo di Wirtz.

Donnarumma di sasso, poi la follia di Alisson

Il confronto si accende per una trattenuta di Guehi su Salah: il Liverpool chiede rosso e rigore, invece è punizione dal limite e cartellino giallo per il difensore acquistato a gennaio dal Crystal Palace e soffiato proprio ai Reds. Al 74’ la partita si sblocca con una punizione capolavoro dello specialista Szoboszlai: tiro dalla distanza d’esterno e il pallone assume una traiettoria imprendibile per Donnarumma, che resta immobile.

Bernardo Silva, oggetto del desiderio di Inter e Juventus, pareggia all’84’, quindi al 90’ l’episodio che riscrive la storia del match: l’ex Roma Alisson travolge in uscita Matheus Nunes, è calcio di rigore. Dagli undici metri Haaland non sbaglia e trova il suo primo sigillo ad Anfield.

Chiesa ci prova, ma non basta: Gigio miracoloso

Slot si ricorda di Chiesa solo in pieno recupero. E Federico, per cui a gennaio è sfumato il ritorno in Italia, entra molto bene in partita seminando il panico nella retroguardia del City. A pochi istanti dal triplice fischio il miracolo di Donnarumma: sulla conclusione di Mac Allister deviata da un difensore del Manchester il capitano della Nazionale si esalta con una super parata a mano aperta.

Guardiola è incredulo così come lo stesso centrocampista argentino del Liverpool, che stava già per esultare. Il match si chiude con un episodio controverso: Cherki segna il 3-1 in contropiede, ma la rete è annullata e Szoboszlai espulso.