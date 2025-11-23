Donnarumma eroe ma non basta, il Var e Barnes condannano il City , Guardiola se la prende col cameraman

Il Newcastle batte il City 2-1: VAR decisivo e Guardiola furioso nel post-gara. St James’ Park in festa, Citizens in difficoltà in Premier

Il Newcastle doma il City nonostante un super Donnarumma, Barnes trascina, il VAR ci mette il suo e Guardiola esplode. In un St James’ Park in ebollizione, il Newcastle ritrova coraggio, identità e tre punti preziosi superando 2-1 il Manchester City in una sfida ad altissima intensità, illuminata da un Harvey Barnes in versione trascinatore. I Magpies resistono al predominio tecnico dei Citizens e colpiscono nei momenti chiave, firmando una vittoria che ridà fiducia all’ambiente e complica la corsa al titolo degli uomini di Guardiola. Per il tecnico del City, nel corso della gara, c’è stato un curioso episodio, culminato in uno scontro diventato virale sul web, contro un cameraman: i motivi dell’accaduto.

Un primo tempo vibrante

La gara si apre con ritmi altissimi. Dopo un errore in uscita, Donnarumma rimedia respingendo la conclusione di Barnes già al primo minuto. Il City prende presto il controllo del possesso, costringendo il Newcastle nella propria metà campo. Al 12’, Woltemade impegna il portiere italiano con un intervento spettacolare, mentre dall’altra parte Pope risponde bene ai tentativi di Cherki e Haaland.

Malgrado la pressione del City, le occasioni più nitide sono spesso dei padroni di casa: Woltemade spreca un’altra grande chance al 26’, mentre Foden, servito da Cherki, calcia incredibilmente fuori. La partita corre su binari di equilibrio fino all’intervallo, con lo 0-0 che regge solo grazie ai due portieri.

Ripresa intensa e ribaltamenti di fronte

Il Newcastle riparte con aggressività, costringendo ancora Donnarumma a una straordinaria parata decisiva al 58’. Il City domina nel possesso, ma soffre ogni pallone perso. E al 64’ arriva la punizione: un rimpallo malgestito dalla difesa ospite favorisce Barnes, che infila la porta con un destro imprendibile.

La reazione del City è immediata: al 68’ Rúben Dias firma il pareggio con un colpo di testa potente sugli sviluppi di un corner. Ma la festa dura poco. Al 70’ Barnes si avventa sulla respinta del palo colpito da Guimarães e insacca il 2-1. Il VAR conferma la regolarità dell’azione: decisiva, nella ricostruzione, la posizione di Dias, con la cui manica viene tracciata la linea del fuorigioco.

VAR protagonista e City poco incisivo

Nel primo tempo il City aveva reclamato due rigori: il contatto Schär–Foden viene giudicato regolare, mentre il tocco di braccio di Thiaw su tiro di Doku non viene considerato punibile. Decisioni che hanno alimentato il malumore della panchina di Guardiola, già irritata anche per un presunto fallo su Donnarumma in occasione del secondo gol, non ravvisato dagli ufficiali di gara.

Haaland, alla caccia dei 100 gol in Premier League proprio nello stadio dove Shearer ha scritto la storia, fallisce più volte l’appuntamento con la rete. Il Newcastle stringe i denti e difende il vantaggio fino al fischio finale.

Crisi City e spinta per l’Arsenal

Con questo ko, i Citizens scivolano al terzo posto, a quattro lunghezze dall’Arsenal. Se i Gunners dovessero battere il Tottenham, il distacco salirebbe a sette punti, aprendo scenari imprevisti nella corsa al titolo. Il Newcastle, invece, abbandona la zona retrocessione e ritrova entusiasmo grazie ai due gol in sette minuti del suo uomo partita, Barnes.

Guardiola furioso nel post-gara con un cameraman

Al triplice fischio la tensione si è spostata fuori dal campo. Si vede Guardiola discutere animatamente con Bruno Guimarães e Joelinton. Un cameraman ha ripreso tutta la scena. L’allenatore catalano, irritato, si è avvicinato e gli sfilato le cuffie, rimproverandolo per qualcosa che avrebbe sentito in auricolare. Il video è diventa virale nel giro di pochi minuti.

Nel post gara, Pep ha protestato in diretta tv anche con l’arbitro Samuel Barrott per alcune scelte dubbie, ma poi ha evitato il commento ufficiale. Interrogato su Guimarães, chiarisce soltanto: “Ho già detto quanto è bravo. Ma questa conversazione è privata. Va tutto bene.”

Sulle proteste per l’azione del 2-1, il tecnico spagnolo ha aggiunto: “Gianluigi ha visto l’azione, io no. Mi fido dei miei giocatori, ma non l’ho vista. È così che vanno le cose, ci siamo abituati.”

