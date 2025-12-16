Donnarumma pigliatutto, dopo il Pallone d’Oro anche la FIFA lo elegge “miglior portiere”: la prossima sfida di Gigio

Donnarumma fa incetta di premi nel 2025: dopo il riconoscimento del Pallone d'Oro arriva il "The best FIFA Goalkeeper". Ma Gigio ora è chiamato a una nuova sfida, trascinare l'Italia di Gattuso ai Mondiali

Il 2025 calcistico ha riservato ben poche gioie al nostro movimento, soprattutto dal punto di vista dei riconoscimenti internazionali. A bene alta la bandiera italiana ci pensa però Gianluigi Donnarumma, che dopo essere stato l’unico azzurro presente nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro e aver vinto il prestigioso Trofeo Yashin è stato eletto dalla FIFA come miglior portiere al mondo. Titoli e riconoscimenti che ci confermano ancora una volta come il nostro vero fuoriclasse ora sia Gigio, nel quale sono riposte anche le nostre chance di qualificazione al Mondiale.

Gigio, altro importante riconoscimento

Il 2025 è stato un anno da incorniciare per Donnarumma, che prima di passare al Manchester City – dove è già diventato idolo dei tifosi – è stato un autentico protagonista al PSG nella cavalcata che ha portato alla conquista della prima storica Champions League dei parigini grazie ad alcune parate sensazionali e a vari miracoli sui tiri dal dischetto degli avversari. Parate e prestazioni che ovviamente non sono passate inosservate e che gli sono valsi vari importanti riconoscimenti come il nono posto nella classifica del Pallone d’Oro 2025 e il prestigioso Trofeo Yashin. Oltre a questi, oggi martedì 16 dicembre Gigio è stato incoronato dalla FIFA, che lo ha eletto come miglior portiere al mondo.

Le parole di Donnarumma

Queste le parole di un Donnarumma compiaciuto dopo aver ricevuto virtualmente da Gianni Infantino il premio The best FIFA Goalkeeper: “È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari per i quali nutro grande rispetto e ammirazione. È stato un anno incredibile, che rimarrà a lungo nella mia memoria, ed è emozionante essere premiato per il mio ruolo nei successi ottenuti in questo 2025 – ha aggiunto il capitano azzurro -. Sono felice per questo riconoscimento e ora lavorerò per raggiungere altri successi con il mio nuovo club, il Manchester City”.

La prossima sfida di Gigio

Questi riconoscimenti testimoniano ancora una volta come Donnarumma sia il vero fuoriclasse del nostro movimento calcistico. Anche per questo motivo le speranze di qualificazione ai prossimi Mondiali passeranno certamente dalle prestazioni del capitano Gigio, che si dovrà caricare sulle spalle l’intera Nazionale per riuscire a prendere finalmente parte al torneo calcistico più importante al mondo.