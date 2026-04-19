Disastro Donnarumma: papera clamorosa in Manchester City-Arsenal. La reazione di Gigio e l’effetto Madrid

Il portiere italiani di Guardiola vanifica subito il vantaggio realizzato da Cherki con un errore pazzesco che ha consentito ad Haverts di realizzare il gol dell'1-1

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Altra papera clamorosa di Gianluigi Donnarumma. Al 18’ del primo tempo del big match dell’Etihad Stradium tra Manchester City e Arsenal, il portiere italiano di Pep Guardiola ha consentito ai Gunners di pareggiare subito, in seguito al vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato Rayan Cherki. Dopo l’erroraccio in Champions League nella sfida degli ottavi contro il Real Madrid, Gigio tradisce ancora i citizens. Non è la prima volta che l’estremo difensore di Castellammare di Stabia e capitano della Nazionale che ha fallito la qualificazione ai Mondiali per la terza volta di fila stecca in una partita chiave per la sua squadra.

Manchester City-Arsenal: papera di Donnarumma

La 33esima giornata di Premier League ha messo di fronte le prime due della classe. L’Arsenal capolista si è presentato nella tana degli sky blues con 6 punti di vantaggio sugli inseguitori. Al 16’ si è materializzato il peggiore degli incubi per Mikel Arteta, peraltro allievo di Guardiola: splendida azione personale di Cherki e palla piazzata all’angolino con David Raya messo fuori causa.

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Partita in discesa? No, perché subito dopo Donnarumma è tornato in versione Paperumma: servito da un compagno di squadra su una rimessa laterale, si è addormentato col pallone tra i piedi, poi ha sbagliato il rinvio colpendo Kai Havertz che ha insaccato il gol dell’1-1.

La reazione di Gigio e l’effetto Madrid

Il capitano della Nazionale l’ha rifatto: dopo la partita da incubo al Bernabeu nell’andata degli ottavi di Champions League, Donnarumma ha sbagliato ancora.

Gigio ha capito subito di averla combinata grossa e, infatti, si è lasciato andare a un gesto di stizza plateale prima di essere consolato dai compagni di squadra. Prima dell’inizio del secondo tempo, poi, ha chiesto scusa ai tifosi una volta raggiunta la porta.

Bufera su Donnarumma: ora i tifosi vogliono Trafford

La papera con l’Arsenal ha scatenato una bufera su Donnarumma. I tifosi insorgono sui social e chiedono a Guardiola di spedirlo in panchina a favore del vice James Trafford, acquistato in estate dal Burnley in cambio di 27 milioni di sterline. “Sto iniziando a detestare seriamente quest’uomo… Preferisco di gran lunga Trafford” scrive su X ‘Salvation’.

Durissimo ‘Jabaty’: “Un giocatore disgustoso che ha paura del pallone come se fosse una granata lanciata contro di lui”. “Mi manca Ederson” si limita a commentare Edgar. “Donna, avevi un solo compito, un solo compito! Ma cosa gli passava per la testa… Eravamo appena in vantaggio e lui ha regalato all’Arsenal il gol del pareggio. Pep farebbe meglio a sostituirlo subito prima che ci causi altri problemi” twitta un altro sostenitore dei citizens. “Dovrebbe tornarsene in Italia” sentenzia un altro sostenitore del City.

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