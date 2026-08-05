Il portiere italiano finisce nel mirino dei tifosi del City dopo l’errore contro le K-League All Stars. Maresca lo blinda, mentre Reijnders si allontana dalla Juventus

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Prima vittoria da allenatore del Manchester City per Enzo Maresca, che a Seul ha battuto 3-1 in amichevole le K-League All Stars. A tenere banco, però, è l’errore commesso da Gigio Donnarumma sul gol del momentaneo pareggio della formazione asiatica, che ha scatenato le critiche dei tifosi degli Sky Blues. Alla vigilia del match il capitano della Nazionale aveva incassato gli elogi dell’erede di Pep Guardiola, ma ora si ritrova a fare i conti con i dubbi del popolo del City.

Donnarumma sbaglia: papera contro le K-League All Stars

Dopo la prestazione tutt’altro che convincente nell’amichevole persa ai rigori contro l’Inter, Donnarumma ha commesso un errore che non è passato inosservato ai tifosi del Manchester City. I Citizens hanno sbloccato la sfida andata in scena nella capitale della Corea del Sud dopo appena 9 minuti con Ait-Nouri, ma tre minuti più tardi è arrivato il pareggio delle K-League All Stars.

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Kim Dae-Won ha sorpreso Gigio con una conclusione sul primo palo, una situazione in cui il portiere italiano avrebbe potuto intervenire con maggiore reattività. Un tiro dal limite dell’area tutt’altro che irresistibile, ma sufficiente al 29enne del Gangwon per beffare il numero uno della squadra inglese. La partita dell’ex Milan e PSG è durata soltanto un tempo: nella ripresa Maresca ha infatti mandato in campo il 34enne Bettinelli.

Gli elogi di Maresca a Donnarumma e le critiche dei tifosi

Nella conferenza stampa della vigilia Maresca, interrogato anche sulla concorrenza tra portieri con Trafford e l’argentino Rulli (in arrivo dal Marsiglia), aveva esaltato Donnarumma mettendo in chiaro le gerarchie tra i pali. “Lo conosco da anni, è del mio stesso Paese ed è uno dei migliori portieri al mondo. Sono molto entusiasta di lavorare con Gigio”, aveva dichiarato l’allenatore campano ex Chelsea.

Parole che però non hanno evitato le critiche dei tifosi del City sui social dopo l’errore contro le K-League All Stars. “Siamo nei guai con Donnarumma”, ha scritto Sinclair su X. “Sono preoccupato per Donnarumma in questa stagione”, gli ha fatto eco un altro sostenitore degli Sky Blues. Esagerato il giudizio di ‘The Manager’: “Bettinelli è più adatto al sistema di gioco di Maresca. Costruire dal basso non fa per Gigio”.

Manchester City, Reijnders è super: un problema per la Juventus

Da settimane la Juventus lavora sotto traccia con l’obiettivo di arrivare a Tijjani Reijnders, che a un anno dal suo trasferimento dal Milan potrebbe già lasciare il Manchester City. Un’operazione, però, tutt’altro che semplice per i costi elevati del cartellino, difficilmente sostenibili dai bianconeri senza una o due cessioni importanti.

Come se non bastasse, il centrocampista olandese ha risposto sul campo con una prestazione di altissimo livello, impreziosita dal diagonale del momentaneo 2-1. Al termine della gara Maresca ha evitato di sbilanciarsi sul futuro del giocatore, seguito anche da Nottingham Forest e Galatasaray. “È un giocatore che è qui con noi. Sono contento della sua prestazione e sta lavorando bene da quando è tornato dalle vacanze. In questo momento ci sono molte speculazioni sui nostri giocatori, ma sappiamo che con il mercato aperto tutto può succedere”, ha spiegato il tecnico, allargando il discorso anche a Savinho.