Donnarumma, polemiche in Francia per la decisione del PSG: le parole al veleno del clan di Gigio. E ora l’Inter può sperare?

“Una scelta cinica”, così alcuni media francesi hanno definito la scelta di Luis Enrique e Campos di non convocare il portiere italiano per la sfida di Supercoppa Europea contro il Tottenham

Tutto il cinismo del calcio moderno che non ha più bisogno di eroi e bandiere e che non valuta più il senso di riconoscenza. La decisione del PSG di escludere Gianluigi Donnarumma dalla lista dei convocati per la finale di Supercoppa Europa con il Tottenham è destinata a far discutere ancora a lungo.

La decisione del PSG

La scelta di lasciare Gigio Donnarumma fuori dai convocati della Supercoppa europea è arrivata solo nelle ultime ore ma probabilmente covava da tempo in casa PSG. Secondo alcuni media francesi, la decisione era stata presa da tempo, in pratica sin dall’arrivo di Lucas Chevalier. Una decisione presa di concerto da Luis Enrique e da Luis Campos che hanno voluto evitare ala formazione di un dualismo tra il portiere italiano e il nuovo arrivato e quindi creare in questo modo dei dissapori all’interno dello spogliatoio.

Le polemiche in Francia

Niente Supercoppa Europea per Gigio Donnarumma che resta a Parigi in attesa di capire cosa fare del suo futuro. Sulle sue tracce ci sono Chelsea e Manchester United ma non sarà facile portare a termine una trattativa di questo rilievo a questo punto dell’estate. E in Francia c’è chi ha accusato in maniera molto dura il PSG per questa decisione che per alcuni è stata presa con un pizzico di cinismo di troppo: “E’ un loro diritto fare questa scelta – dice il giornalista Walid Archerchour – ma vedere Donnarumma che ha contribuito alla vittoria della Champions rimanere fuori, è un finale molto cinico da parte del PSG”.

Del resto anche in passato la società francese ha avuto una gestione del suo parco giocatori molto particolare. L’episodio più emblematico è stato quello legato a Kylian Mbappè che il club francese non ha lasciato partire fino all’ultimo giorno del suo contratto, creano una rottura che si è trascinata anche in tribunale.

Mancanza di riconoscenza: il veleno dal clan di Gigio

L’attacco più duro sarebbe arrivato dal club di Gigio Donnarumma, a riportarla sono diversi media francesi tra cui l’Equipe. Non è ancora arrivata nessuna reazione ufficiale da parte del portiere italiano né dai membri del suo entourage, ma filtra senza dubbio una forte delusione per la decisione del PSG e in generale l’accusa è quella di mancata riconoscenza nei confronti dell’estremo difensore. Lasciare fuori Gigio dalla Supercoppa, una partita che ha un legame diretto con la passata stagione e quanto fatto dal portiere italiano è sembrato un messaggio molto chiaro e duro nei suoi confronti: “Dopo tutto quello che ha fatto, dopo che ha aiutato il club a vincere la Champions League, hanno deciso di non includerlo in una partita che non si sarebbe mai giocata senza il suo contributo”, queste le parole riportate dai media francesi.

L’Inter può sperare?

In questo momento la destinazione più probabile per Gianluigi Donnarumma è la Premier League. Anche secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, Chelsea e Manchester United sono le squadre che possono lanciarsi all'inseguimento del portiere con il City che osserva sullo sfondo. Ma appena la notizia della mancata convocazione per la Supercoppa è arrivata in Italia, i social nerazzurri sono letteralmente esplosi. Da tempo si parla di un interesse dell'Inter per il portiere ma al momento non c'è nulla di concreto, troppi i fattori deterrenti a cominciare dall'ingaggio da 12 milioni di euro che non rientra nei parametri del club di Marotta fino ad arrivare a quel passato al Milan, che forse è un deterrente più per