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Donnarumma, posto a rischio con Maresca al Manchester City: il retroscena sul vice Trafford fa scattare l’allarme

La nuova era Maresca fa già discutere i tifosi: si apre la questione mercato, il rapporto tra l'allenatore e Trafford, cosa cambia per il capitano della Nazionale

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Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non è ancora finita l’era Guardiola, ma al Manchester City si pensa già al futuro targato Maresca. Per Donnarumma, titolarissimo in Premier e in Champions col tecnico catalano, scatta il campanello d’allarme: rischia di perdere il posto al Manchester City? È questa la domanda che si pongono i tifosi degli Sky Blues, alla luce del rapporto tra l’allenatore italiano – che conosce molto bene la realtà dell’Etihad – e Trafford, attuale vice di Gigio.

Da Guardiola a Maresca: Donnarumma sarà ancora titolare?

La scorsa estate il Manchester City ha investito 34 milioni di euro per riportare a casa Trafford dal Burnley e 40 milioni a fine mercato per assicurarsi le prestazioni di Donnarumma, scaricato dal PSG. Due potenziali numeri uno che hanno dato vita a una concorrenza interna che ha finito per generare non poche polemiche tra i tifosi.

Guardiola ha deciso di affidarsi al capitano della Nazionale italiana in campionato e in Champions League, mentre l’inglese ha difeso la porta dei Citizens in Carabao Cup e FA Cup. Pur essendo stata, nel complesso, positiva la prima stagione inglese di Gigio (nonostante alcune battute a vuoto e i 9 cartellini gialli rimediati), il paradosso è che i due trofei vinti nell’ultimo anno dell’era Guardiola sono arrivati proprio nelle coppe nazionali, con Trafford tra i pali. Ora, con Maresca, si apre il dubbio tra i pali: Donnarumma sarà ancora il titolare?

Manchester City, perché Donnarumma rischia il posto

Quello di Maresca è un ritorno, il terzo per la precisione. La sua prima esperienza a Manchester, successiva a quella da vice di Pellegrini al West Ham, risale alla stagione 2020/21, quando guidò la formazione Under 23. Sapete chi era il portiere che contribuì alla conquista della Premier League 2? Proprio Trafford. Un dettaglio da non trascurare: il tecnico di Pontecagnano conosce molto bene il classe 2002 di Carlisle, entrato nel vivaio del City all’età di 12 anni.

I due, però, non hanno condiviso la stagione 2022/23, quella dello storico triplete della squadra di Guardiola: Maresca era il braccio destro del tecnico catalano, mentre Trafford era stato mandato a farsi le ossa al Bolton, in terza serie. Insomma, la sensazione è che per Donnarumma la concorrenza possa diventare sempre più insidiosa.

Maresca e il retroscena di mercato su Trafford

I tifosi del Manchester City smaniano dalla voglia di sapere chi sarà il portiere titolare con Maresca. E in tanti ricordano sui social che il tecnico italiano avrebbe voluto ingaggiare Trafford anche quando era ancora allenatore del Chelsea: un retroscena di mercato che non lascia tranquillo Donnarumma.

In un senso o nell’altro, il dualismo tra i portieri potrebbe essere risolto con una cessione. Difficile pensare che il sacrificato possa essere il portierone italiano, a cui potrebbe eventualmente essere affiancato un dodicesimo giovane e di talento, ma senza troppe pretese.

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