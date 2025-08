Donnarumma tiene sotto scacco il PSG: il messaggio a Luis Enrique e le condizioni per l’addio. Dopo il Milan, Gigio pensa al bis

Una fase di stallo tra Gigio Donnarumma e il PSG con i francesi che vorrebbero una cessione e il giocatore che invece sembra pronto ad andare in scadenza: Manchester United, ma non solo, alla finestra

Un gioco di forza, un braccio di ferro tra il PSG e Donnarumma. L’estate calde del portiere della nazionale sembra tutt’altro che conclusa e potrebbe portare con sé anche qualche scoria negativa. Un caso quello del suo mancato rinnovo (a meno di clamorosi dietrofront) che potrebbe creare problemi nel club che ha vinto solo pochi mesi fa la Champions League.

La posizione del PSG

Le trattative per il rinnovo tra il PSG e Gigio Donnarumma sono giunte a un punto morto ma non si può considerare il “matrimonio” tra le parti come assolutamente irrimediabile. Al centro della contesa, manco a dirlo ci sono i soldi, quelli del rinnovo dell’accordo che lega il portiere della nazionale al club francese fino al 2026. Gigio spinge per avere un accordo come quello già in atto mentre il club francese ha cominciato un periodo di “spending review” e propone una cifra fissa di 7 milioni più 3 di bonus. Si lavorerà ancora ma in questo momento le parti sembrano distanti.

Gigio detta le condizioni

In questo momento a dettare le condizioni sembra essere proprio Gigio Donnarumma. Il PSG sta spingendo per una cessione ma in questo momento né Manchester United né Galatasaray si sono mosse con un’offerta concreta. Il club francese ha fissato il prezzo intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che potrebbe però anche abbassarsi nei prossimi giorni. Dal canto suo il portiere ha fatto sapere di non avere problemi a rimanere ancora a Parigi anche se significa giocarsi il posto con il nuovo arrivato Chevalier (affare ancora da ufficializzare), lanciando così un chiaro messaggio anche a Luis Enrique. Ma Gigio non chiude neanche le porte a un’eventuale cessione chiarendo però le sue condizioni: vuole andare solo un club di primo rango e che ha ambizioni importanti anche in Champions League.

Addio come al Milan

Nel 2021 Donnarumma lascia il Milan dopo 8 anni di permanenza, ma più che l’addio in sè a scatenare la vera e propria furia dei tifosi ci fu la decisione di andare via a parametro zero lasciando i rossoneri con un pugno di mosche in mano. Ora il PSG rischia di subire la stessa cosa e in Francia già sale un po’ di preoccupazione. Innanzitutto dal punto di vista tecnico: nella scorsa edizione della Champions League, Donnarumma è stato infatti uno dei portieri migliori dimostrando di poter essere un valore aggiunto. Ma anche da quello economico perché perdere una risorsa di quel valore senza nessun ritorno non fa piacere neanche a un club forte economicamente come quello francese. Ma l’estate è ancora lunga e potrebbe regalare tante sorprese.