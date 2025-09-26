Donnarumma, l’addio speciale ai compagni del PSG ma snobba Luis Enrique. E spunta un retroscena sul Chelsea e Maignan

Il portiere del Manchester City e della nazionale italiana ha inviato una lettera a ognuno dei suoi ex compagni di squadra del PSG. Il Chelsea già lo rimpiange, preferiva Maignan

Gianluigi Donnaruma ha chiuso definitivamente la sua avventura con la maglia del PSG. Una storia coronata dalla vittoria dell’ultima Champions League e dal premio Yashin in occasione dell’ultimo Pallone d’oro e che ora arriva a compimento con la lettera che il portiere ha voluto indirizzare ai suoi compagni di squadra.

La lettera di Donnarumma

Nessun rimpianto per Gigio Donnarumma. E’ evidente che il portiere della nazionale di Gattuso avrebbe preferito continuare la sua avventura a Parigi, soprattutto dopo la vittoria in Champions League. Ma la decisione del club in vista della fine del suo contratto (prevista per l’estate del 2026) ha portato a un addio non senza un po’ di amarezza. Ma Gigio ha scelto di non lasciare prevalere i cattivi sentimenti e ha deciso di salutare i suoi compagni di squadra con una lettera per ognuno di loro come rivelato in un’intervista a France Football.

“Ho cercato di trasmettere tutto il mio essere e il mio amore che provo per loro attraverso le parole, per tutto il lavoro che abbiamo compiuto insieme, per tutti gli anni che abbiamo sofferto insieme. Ci sono stati dei momenti difficili, ma abbiamo saputo rimanere uniti per vincere insieme. Siamo arrivati due volevamo e abbiamo alzato la Champions League perché eravamo un collettivo e abbiamo fatto il lavoro insieme. E’ stato davvero speciale”.

Una tappa importante

Nell’intervista con France Football realizzata dopo la conquista del premio Yashin come miglior portiere, Donnarumma sottolinea il suo legame con il PSG, ma nelle sue parole non cita mai Luis Enrique a testimonianza che il rapporto con il tecnico spagnolo non è mai stato idilliaco: “Parigi è stata una tappa importante della mia carriera ma ora inizio una nuova fase e sono felice. Sono fiero di essere al City e proverò a vincere il più possibile. A Parigi non ho nulla da rimproverarmi e sono fiero di quello che ho fatto. E’ stata una bella avventura, tifosi e club mi hanno dato tanto”.

Il rimpianto del Chelsea

L’arrivo di Donnarumma in Premier League è stata una vera e propria tempesta e non è una cosa da poco considerando che si tratta di una delle leghe più importanti al mondo, capace di attrarre i migliori giocatori. Ma Donnarumma in questo momento è nell’elite del calcio mondiale e le sue prestazioni nelle prime uscite con la maglia del City di Guardiola hanno fatto nascere qualche rimpianto soprattutto in casa Chelsea. I Blues sono stati tra i pretendenti del portiere italiano ma secondo un report di TeamTalk, il club londinese avrebbe avuto la possibilità di arrivare a Donnarumma ma ha preferito aspettare per provare a ingaggiare Mike Maignan dal Milano. E in questo momento né Robert Sanchez né Filip Jorgensen offrono molte garanzie.