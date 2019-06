Donnarumma-PSG, Maldini e Boban sotto attacco dei tifosi

L’interessamento del PSG a Gigio Donnarumma è il tema del giorno in casa Milan. L’ex Leonardo, ora al club parigino, è interessato a portare con sé il giovane portiere rossonero utilizzando come contropartita il numero uno Areola. Secondo i quotidiani sportivi, il Milan sarebbe pronto a inserire nell’affare il francese, ma solo a patto che il cartellino di Areola, valutato 20 milioni, sia accompagnato da 50 milioni di euro di conguaglio: 70 milioni, infatti, è la cifra che Maldini e Boban hanno fissato come prezzo per la cessione di Donnarumma.

LE CRITICHE. La notizia dell’avvio della trattativa ha naturalmente scatenato le reazioni dei tifosi rossoneri sul web. La maggior parte di loro non discute l’idea di cedere il portiere protagonista di un’ottima stagione – anche se non mancano coloro che vorrebbero trattenere Donnarumma – ma molti milanisti sono critici con Boban e Maldini per l’idea dello scambio con Areola. “Chi vuole Donnarumma deve cacciare i soldi non contropartite che a noi non ci servono… ci sono Plizzari e Reina che sono meglio di Areola”, scrive Cristian, sintetizzando il pensiero di molti tifosi rossoneri. L’esperienza di Reina e le qualità del giovane portiere della Nazionale U20 sono un mix che intriga molti milanisti, convinti che dal sacrificio di Donnarumma si possano ricavare risorse per intervenire in altri settori dell’organico. “Ma chi lo vuole Areola?? Meglio 60 cash e chiuso il discorso”, aggiunge Alan, mentre Fulvio ricorda le potenzialità del club parigino: “Se il PSG vuole Donnaruma tira fuori 80 milioni domani”.

NO ALLA CESSIONE. Come detto, però, c’è anche chi non vorrebbe cedere il portiere, ma preferirebbe liberarsi di altri giocatori. “Vendessero Suso e Calhanoglu, Gigio è una colonna del Milan del futuro non lo devono toccare!”, spiega Andrea, con cui si trova d’accordo Luigi: “Io Donnarumma lo toglierei dal mercato”.

SPORTEVAI | 27-06-2019 09:21