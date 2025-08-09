Donnarumma punge il Psg sui social, ma intanto il futuro resta oscuro: all’orizzonte non c’è nessun top team 

Il portiere posta una foto che sembra celare un messaggio per il club transalpino. La situazione sul mercato resta statica anche per le difficoltà di Inter e Juventus

Dalle vacanze in famiglia Gigio Donnarumma sembra mandare un messaggio via social al Psg, che ha deciso di puntare su un altro portiere. Intanto il futuro del numero uno della Nazionale resta oscuro: oggi per nessun top team l’acquisto del portiere azzurro rappresenta una priorità.

Donnarumma e la rottura col Psg

È un momento paradossale per Gigio Donnarumma, unico portiere inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro eppure scaricato dal Psg, che con l’acquisto di Lucas Chevalier ha dato un segnale chiarissimo al numero uno della Nazionale: il tuo futuro non è a Parigi. In vacanza con la moglie Alessia Elefante e col figlio Leo, Gigio si mostra sereno sui social network: il Psg sembra lontano dai suoi pensieri, ma un dettaglio in una foto postata oggi su Instagram potrebbe rivelare che, in fondo, non è così.

Il messaggio in codice al Psg

Sul suo account ufficiale, infatti, Donnarumma ha pubblicato una foto che a molti è sembrata una stoccata proprio per il club parigino. Il portiere appare sorridente insieme a moglie e figlio in quello che sembra un locale con vista sul mare: davanti a loro un dolce, decorato con una scritta al cioccolato: “Numero 1”. Una foto innocente, ma che potrebbe anche rivelare un un messaggio per il Psg, come sottolinea anche qualche follower nei commenti: “il numero uno della squadra sono io”.

Inter e Juventus bloccate

La serenità ostentata da Donnarumma sui social fa da contraltare a una situazione professionale che si fa sempre più complicata. Con Chevalier in arrivo al Psg, la soluzione migliore per il portiere della Nazionale e per lo stesso club transalpino sarebbe ovviamente la cessione. Ma in questo momento nessun top club appare concretamente interessato al portiere della Nazionale. Lo sarebbero teoricamente Inter e Juventus, che però hanno altre priorità sul mercato e, soprattutto, non potrebbero permettersi l’ingaggio da 12 milioni di euro che Donnarumma percepisce attualmente al Psg, uno stipendio che tra l’altro il club parigino avrebbe voluto abbassare e che rappresenta oggi l’origine dei problemi tra il portiere e la società campione d’Europa.

Nessun top team all’orizzonte

Tra le pretendenti a Donnarumma figura il Manchester United, che dopo il flop di Onana cerca certezze in porta, ma che almeno per ora ha deciso di rafforzare altri reparti del proprio organico. Il Real Madrid è vigile, anche perché Courtois ha ormai 33 anni, ma in questo momento non sembra intenzionato ad affondare per il numero uno italiano. Anche Chelsea e Bayern Monaco hanno bisogno di un nuovo portiere di alto livello, ma sia Enzo Maresca che Vincent Kompany chiedono ai propri club numeri uno con caratteristiche diverse, più abili di Gigio nel gioco con i piedi. In questo momento solo il Galatasaray sarebbe disposto a puntare subito su Donnarumma: ma a 26 anni e con una candidatura al Pallone d’Oro per Donnarumma è forse troppo presto per sbarcare in Turchia.