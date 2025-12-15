Donnarumma, svolta sulla rapina a Parigi: il suicidio dell'aggressore e l’ombra della criminalità organizzata, paura per Gigio

Nel 2023 il portiere ai tempi al PSG fu vittima di una rapina violenta: uno degli uomini accusati di aver partecipato al furto si è tolto la vita in carcere a soli 21 anni. Un episodio che sta scuotendo la Francia

Un finale amaro di una vicenda delicata e preoccupante. Tutto è iniziato nell’estate del 2023 quando Gigio Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante furono vittime di una rapina molto violenta, con i due che furono legati e minacciati mentre i ladri svaligiavano la casa. Una vicenda che ora vive un’altra tappa cruenta con la morte in carcere di uno dei presunti aggressori.

Il sudicio in carcere del 21enne Seyni

L’ultimo episodio della vicenda viene svelato dal quotidiano francese Le Parisien che riporta un retroscena sulla morte del 21enne “Seyni” arrestato con l’accusa di aver partecipato alla rapina con il ruolo di autista. Secondo quanto riportato dai media transalpini, il 21enne originario di Mantes-la-Jolie sarebbe a sua volta una vittima. Sarebbe stato infatti sequestrato e torturato qualche giorno prima della rapine da un’organizzazione criminale giovanile che avrebbe a capo Ilyas K. (20enne soprannominato Ganito) e Khyan M. (21enne chiamato anche Kiki). I due avrebbero fatto pressione sul giovane Seyni per costringerlo a prendere parte alla rapina e poi avrebbero continuano a esercitare intimidazioni e violenza anche dietro le sbarre. Un comportamento che poi ha portato al suicidio nel novembre del 2024. Ora le indagini sulla rapina in casa di Donnarumma proseguono dunque su due versanti: una che riguarda l’aggressione al portiere e alla sua famiglia, e l’altra sulle pressioni ricevuti da Seyni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rapina nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2023

Una notte che probabilmente rimarrà indelebile nella memoria di Gigio Donnarumma. Se gli ultimi ricordi legati al PSG sono stati quelli della vittoria in Champions League, la sua avventura francese ha vissuto anche un momento decisamente spaventoso. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2023 infatti dei rapinatori sono entrati nel suo appartamento situato nell’VIII Arrondissement di Parigi, in uno dei quartieri di lusso della capitale francese. Una rapina particolarmente violenta portata avanti da un gruppo di 4 persone che hanno legato e minacciato Gigio e la sua compagna, e poi hanno saccheggiato l’appartamento rubando gioielli e orologi di lusso. Solo qualche ora dopo il portiere ex Milan e Alessia Elefante sono riusciti a liberarsi e a chiamare la polizia.

Il racconto del terrore di Gigio

A raccontare cosa successe quella notte del 20 luglio fu proprio il portiere della nazionale che nei giorni successivi svelò il terrore vissuto dalla sua famiglia: “Ero impotente, legato e non potevo fare nulla. Non parlo così bene il francese ed è stato anche difficile spiegare a quelle persone dove fossero le cose che cercavano. Ho vissuto degli attimi di vero e proprio terrore. Ho avuto tanta paura soprattutto per Alessio, avevo il terrore che potessero farle del male”.