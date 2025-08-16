Donnarumma resta in attesa, ma dal City arriva il segnale di Guardiola che spiazza

Ederson fuori dai convocati del City: futuro in bilico e Donnarumma pronto a subentrare come nuovo portiere per Guardiola. Le parole del tecnico

Silenzio e attesa. Lascia parlare solo il suo agente Gigio Donnarumma dopo la rottura col Psg. Il portiere ha affidato il suo pensiero al post via Instagram dei giorni scorsi e da allora resta in attesa di conoscere il suo futuro, attaccato al telefono e in vacanza forzata mentre la Ligue1 è partita ieri ma non lo vedrà protagonista. La Premier resta la soluzione più gettonata, come ipotizzato dallo stesso Raiola, con il City in pole. E un segnale preciso arriva proprio dal Manchester.

La possibile svolta arriva dalla lista dei convocati per l’esordio dei Citizens in Premier. Contro il Wolverhampton Ederson non ci sarà. Il portiere brasiliano, da otto anni colonna del Manchester City, non compare – per la prima volta – nella lista diramata da Guardiola. Una scelta che non fa che alimentare i dubbi sul suo futuro e soprattutto alla luce dei rumors sempre più insistenti su Gianluigi Donnarumma, ormai fuori progetto al PSG. A dare quasi il benservito al portiere brasiliano è proprio Pep Guardiola che con un annuncio spiega i retroscena di mercato.

Guardiola frena: “Nessuna richiesta di cessione”

Alla vigilia del match, Pep Guardiola ha chiarito la posizione del suo numero uno: “Se un giocatore vuole andare via, viene da me e bussa alla mia porta. Ederson non mi ha detto nulla, non ha offerte e non mi ha chiesto di partire. Cosa accadrà in futuro, vedremo”.

L’ombra di Donnarumma e il ritorno di Trafford

Il City ha già speso 31 milioni per riportare James Trafford dall’esperienza al Burnley, ma resta vigile sulla situazione di Donnarumma. Il portiere italiano, messo ai margini dal PSG, rappresenterebbe un’occasione di mercato che Guardiola non vorrebbe lasciarsi scappare.

Ipotesi Galatasaray per Ederson

Dall’estero, intanto, rimbalza un’indiscrezione pesante: secondo ‘Fanatik’, il Galatasaray avrebbe già avviato i contatti con il brasiliano. In Turchia si parla di un accordo vicino, con un’offerta da 3 milioni di euro pronta per convincere il City a lasciarlo partire. Un addio che aprirebbe quindi definitivamente la strada all’arrivo di Donnarumma in Premier League.