Donnarumma, rifiuto da una big di serie A: Gigio resta al palo

Gianluigi Donnarumma non trova squadra. E' l'incredibile paradosso del portiere del Milan, che solo un anno fa era seguito da diverse big in Italia e all'estero e ora resta invece… al palo.

Il Corriere della Sera rivela che l'agente dell'estremo difensore rossonero, Mino Raiola, ha offerto Gigio alla Roma, visto che i giallorossi sembrano destinati a vendere Alisson a una big europea (con una richiesta di almeno 70 milioni di euro per il portiere della Nazionale brasiliana).

Ma il tentativo è andato a vuoto: i giallorossi devono rispettare entro il 30 giugno i paletti della Uefa realizzando 30 milioni fra sponsorizzazioni e plusvalenze, e hanno detto no al portiere del Milan. Tra stipendio e ammortamento i capitolini avrebbero dovuto investire tra i 17 e i 20 milioni di euro all'anno.

Dall'estero tutto tace, e nella prossima stagione il Diavolo rischia un affollamento in porta, dopo l'arrivo di Pepe Reina, che sbarca in rossonero per giocare titolare. Oltre a Gigio, ci sono infatti il fratello Antonio, Storari che ha appena rinnovato, e i rientranti Gabriel e Plizzari.

"Donnarumma potrebbe restare al Milan, anche a vita – erano state le ultime parole di Raiola sulla questione – .Bisogna rispettare i tifosi soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Non è ironia, non la conosco… È più facile che se ne vadano i cinesi che Gigio".

Mirabelli si è espresso così sui possibili partenti: "Non abbiamo mai messo Gigio sul mercato. Abbiamo rinnovato sperando che sia per sempre il nostro portiere. Su Suso ribadisco che quando gli abbiamo rinnovato il contratto, lui e il suo agente hanno voluto la clausola. Per noi non è sul mercato, ma sarà lui a decidere di andare via. Abbiamo costruito la squadra più giovane di Italia con giocatori di affidamento. Dobbiamo solo ritoccare la squadra per attaccare le posizioni più importanti a cui il Milan è abituato".

"Gli acquisti? A differenza della scorsa estate dobbiamo mettere giocatori forti, a prescindere dall’età, per alzare il livello del Milan. Siamo in fase di costruzione. I giocatori devono essere del livello di Fellaini. Parlo di livello perché per noi sarà difficile arrivare a Fellaini".

SPORTAL.IT | 07-06-2018 10:00