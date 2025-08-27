Donnarumma rischia grosso: può rimanere al Psg fino a gennaio senza giocare

A rilento la trattativa col City, lunedì chiude il mercato in Francia e Gigio potrebbe rimanere con il cerino in mano, un guaio anche per Gattuso

Sono passate due settimane da quando, alla vigilia della Supercoppa poi vinta col Tottenham, il tecnico del Psg Luis Enrique ha messo alla porta Donnarumma, ma non la porta della sua squadra bensì quella di uscita preferendogli Chevalier. In queste due settimane si è letto e sentito di tutto, dalle polemiche del suo agente alle voci di mercato e tutto sembrava convergere per una sua cessione al Manchester City ma ora anche questa soluzione non appare così sicura. Almeno non nell’immediato.

Il rischio che corre Donnarumma

Nonostante l’accordo del portiere con il club di Guardiola la trattativa per il suo trasferimento va a rilento e in Francia non escludono che possa rimanere a Parigi fino alla sessione invernale di calciomercato. Il portiere ha salutato il Parco dei Principi venerdì scorso, nella partita contro l’Angers, ponendo fine a un’avventura durata quattro anni ma il PSG deve ancora essere convinto a formalizzare il trasferimento.

L’offerta del City

Il club parigino non opporrà alcuna difficoltà a cederlo , soprattutto con un anno di contratto in essere, ma non si sente obbligato a farlo, tantomeno a farlo subito. E il City, non volendo sostenere una spesa significativa, avrebbe inviato un’offerta iniziale ben al di sotto delle aspettative dei campioni d’Europa, attestandosi al di sotto dei 20 milioni di euro.

Secondo L’Équipe, fonti vicine alla trattativa indicano che il Manchester City non ha intenzione di fare una corsa folle per Donnarumma. Dopo aver speso per Trafford oltre 31 milioni di euro, la squadra di Pep Guardiola deve prima finalizzare il trasferimento di Ederson al Galatasaray. I colloqui con il club turco procedono lentamente e, per accelerare l’arrivo del nazionale italiano, il brasiliano deve prima andarsene.

Anche Gattuso trema

Subordinare l’arrivo di Donnarumma alla cessione di Ederson mette il PSG in una posizione difficile. Chi è vicino a Gigio non esclude che il portiere possa rimanere nella capitale francese per sei mesi per poi forzare la partenza a gennaio o addirittura l’anno prossimo se non dovesse arrivare un’offerta soddisfacente, sebbene questa possibilità sia più remota dato che il portiere vuole giocare il prossimo Mondiale con l’Italia e sarebbe un bel guaio anche per il ct Gattuso se l’ex Milan rimanesse fermo per 6 mesi o addirittura per tutta la stagione . La sessione di calciomercato francese si chiude lunedì prossimo alle 23:00 e il tempo stringe.