Donnarumma rischia la sfida per la Champions League

La brutta partita contro l’Udinese non è stata amara solo a livello di risultato per il Milan, bloccato sull’1-1 dopo le sconfitte contro Inter e Sampdoria.

Rino Gattuso ha infatti perso due pedine chiave, Gianlugi Donnarumma e Lucas Paquetà, usciti per infortunio. Il portiere si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidneziato uno stiramento ai flessori. Diagnosi che non lascia dubbi: il titolare della Nazionale italiana sarà indisponibile per la gara di sabato alle 18 contro la Juventus, ma rischia seriamente di saltare anche l’impegno successivo contro la Lazio, scontro diretto cruciale per un posto nella prossima Champions League, fissato per sabato 13 aprile al Meazza.

La gara contro la squadra di Inzaghi promette di essere determinante o quasi per l’intera stagione del Milan, perché il ritorno in Champions dopo cinque anni è strategico in vista della prossima stagione, su più fronti, a partire da quello economico. In vista della necessità di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2021, una delle richieste formulate dall’Uefa nel corollario di punizioni inflitte per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario, i denari provenienti dalla Champions sarebbero indispensabili, ovviamente anche per rinforzare la squadra e renderla competitiva nella manifestazione alla quale i tifosi del Diavolo sono storicamente più affezionati.

Ma contro la Lazio, che peraltro sarà anche l’avversaria della semifinale di ritorno di Coppa Italia prevista a San Siro per il 28 aprile, tra i pali ci sarà quindi Pepe Reina, che di sicuro difenderà i pali rossoneri anche contro la Juventus, partita sempre speciale per il portiere napoletano dopo i tanti anni trascorsi al Napoli.

Reina, titolare nelle sei partite della fase a gironi di Europa League, ha debuttato in campionato proprio contro l’Udinese, non riuscendo ad evitare il gol dell’1-1 di Lasagna.



SPORTAL.IT | 03-04-2019 14:11