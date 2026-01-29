Donnarumma, rivincita su Luis Enrique: caos al Psg, Chevalier sedotto e abbandonato. E Kvara va ko

Gigio vola agli ottavi di Champions col Manchester City, mentre la sua ex squadra stecca col Newcastle e retrocede ai playoff. Luis Enrique ha deciso: il titolare è Safonov

Donnarumma si conferma insuperabile in Champions. Se il Manchester City è riuscito a rientrare nelle prime otto e a qualificarsi agli ottavi è merito anche del portierone della Nazionale, autore di un ottimo intervento nella sfida vinta col Galatasaray. Così Gigio si è preso la rivincita su Luis Enrique, che invece sarà costretto ad affrontare i playoff. È – guarda un po’ – sempre più caos portieri al Psg. Contro il Newcastle – in una sfida decisiva – ha giocato Safonov: Chevalier è stato sedotto e abbandonato dal tecnico asturiano.

Champions League, la rivincita di Donnarumma

Gigio vola agli ottavi senza passare dai playoff. Guardiola non aveva alternative: contro il Galatasaray bisognava solo vincere. E vittoria è stata. Il fenomeno Haaland, tornato al gol dopo un insolito digiuno durato cinque partite, e Cherki hanno sbrigato la pratica nella prima mezz’ora di gioco. Ma sul successo finale del Manchester City, rientrato nella Top 8 per il rotto della cuffia, è impressa anche la firma del portierone di Castellammare di Stabia, autore di un ottimo intervento sull’ex Napoli Osimhen nel secondo tempo.

Non solo: Donnarumma ha mantenuto calma e lucidità fino al triplice fischio, mentre alcuni compagna di squadra hanno sofferto l’importanza della posta in palio. Al contrario, Luis Enrique, pareggiando in Inghilterra col Newcastle, è scivolato fuori dalle prime otto posizione. L’accesso agli ottavi passa dai playoff contro una tra Monaco e Qarabag. Non saranno ostacoli insuperabili, ma sono sempre due partite in più nell’ambito di una stagione infinita per il Psg.

Caos Psg, Luis Enrique ha scaricato Chevalier

Ormai non ci sono più dubbi: il portiere che Luis Enrique ha voluto a tutti i costi al posto di Donnarumma è già stato scaricato. La conferma è arrivata dall’ultima e decisiva partita di Champions: ‘mister 40 milioni’ Chevalier in panchina, tra i pali Safonov, appena guarito dalla frattura alla mano rimediata nel corso della finale di Coppa Intercontinentale col Flamengo di cui è stato eroe indiscusso.

L’ex Lilla è un caso e riempie le pagine dei quotidiani francesi, anche perché è il vice di Maignan nella nazionale di Deschamps. ‘Le Parisien’ commenta così la scelta dell’ex ct della Spagna: “Non ci aspettavamo di rivedere Safonov titolare così rapidamente dopo l’infortunio. Ma tutto sommato non è poi così sorprendente, perché è una scelta perfettamente logica. Chevalier ha subito 28 gol nelle sue 26 partite col PSG. Trasmette l’immagine di un portiere volenteroso ma raramente decisivo e, soprattutto, incline a costosi errori di valutazione”.

Tegola Kvara: rischia un lungo stop

Scatta l’allarme Kvaratskhelia. Dopo l’assist confezionato a Vitinha, un infortunio causato dal duro intervento di Elanga lo ha messo ko dopo 22’ di gioco. E, ora, Luis Enrique trema perché si teme un lungo stop. A far alzare bandiera bianca al georgiano ex Napoli un problema alla caviglia apparso subito piuttosto serio, tanto da indurre i compagni di squadra a chiedere immediatamente il cambio.

Kvara ha lasciato il terreno di gioco aiutato da Hakimi e dal medico del club senza poter neppure poggiare il piede, poi si è diretto verso gli spogliatoi. Saranno gli esami strumentali a far luce sull’entità dell’infortunio, ma nel post partita l’allenatore del Paris Saint-Germain non ha nascosto la sua preoccupazione: “È un infortunio complicato, speriamo di ricevere buone notizie”.