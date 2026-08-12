Il Manchester City prende Rulli come vice Donnarumma, mentre Maresca deve risolvere il caso Rodri: il Barcellona insiste e il tecnico ha già scelto il possibile sostituto

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Il precampionato di Gigio Donnarumma non è stato indimenticabile, ma la cessione del vice Trafford al Leeds per 45 milioni di sterline ne ha ulteriormente rafforzato lo status di titolare. Nelle ultime ore, però, il Manchester City ha definito l’acquisto di un nuovo portiere, scelto come secondo ma comunque affidabile e d’esperienza. L’insidia è argentina per il capitano della Nazionale italiana: dall’Olympique Marsiglia è infatti arrivato Geronimo Rulli, reduce dalla finale Mondiale persa contro la Spagna. E proprio uno spagnolo tiene in apprensione Enzo Maresca: Rodri è destinato all’addio, ma l’offerta del Barcellona non ha ancora convinto la proprietà. E più passa il tempo, più diventa difficile trovare un sostituto all’altezza.

Manchester City, preso Rulli: nuova insidia per Donnarumma

La nuova batteria dei portieri del Manchester City è completa: Rulli prende il posto di Trafford alle spalle di Donnarumma, con il 34enne Bettinelli confermato come terzo. Con l’acquisto dell’argentino, secondo di Emiliano ‘Dibu’ Martinez nella spedizione iridata della Selección che si è conclusa con il ko in finale contro la Spagna, gli Sky Blues si sono assicurati un estremo difensore esperto e di sicuro affidamento.

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Trentaquattro anni e contratto fino al 2028 per il portiere che nelle scorse stagioni è stato più volte accostato a club italiani, tra cui il Napoli. Si tratta di un ritorno, anche se di fatto Rulli non ha mai giocato con il City: nel 2016 fu acquistato dalla Real Sociedad e lasciato in prestito alla squadra basca, che poi lo riscattò.

Nodo Rodri, il Barcellona accelera: il City deve decidere

A parte Elliot Anderson, è stato finora un mercato in tono decisamente minore quello del Manchester City, che ha perso anche giocatori simbolo dell’era Guardiola come Aké, Stones e Bernardo Silva. Senza Pep, la sensazione è che il club abbia deciso di contenere le spese. E le prossime mosse sono legate soprattutto al futuro di Rodri. Il Barcellona ha già raggiunto un accordo con il centrocampista e l’obiettivo è provare a chiudere l’operazione entro le prossime 48 ore, così da evitare al calciatore di unirsi al City dopo le ferie post-Mondiale. Restano però divergenze tra i due club sulla valutazione dello spagnolo. Gli inglesi hanno rifiutato una prima offerta da 50 milioni di euro dei catalani: ne chiedono 20 in più. La trattativa è diventata così una corsa contro il tempo, con la possibilità che l’operazione possa chiudersi intorno a una cifra compresa tra i 60 e i 65 milioni di euro.

Maresca ha scelto il sostituto di Rodri: tutto su Enzo Fernandez

Sull’addio di Rodri, ormai, non ci sono più dubbi. Ma è nell’interesse di tutte le parti in causa definire la cessione nel più breve tempo possibile. Sì, perché poi il Manchester City dovrà andare alla ricerca di un elemento di pari valore o quasi. Maresca ha già un nome in mente, ma non sarà affatto semplice acquistarlo.

In cima alla lista della spesa campeggia infatti Enzo Fernandez, 25enne centrocampista del Chelsea valutato oltre 120 milioni di euro, che il tecnico campano ha già allenato durante la sua esperienza londinese. L’alternativa è rappresentata dal nuovo gioiello del Marocco Ayyoub Bouaddi. Il 18enne, che indossa la maglia del Lille, costa non meno di 80 milioni di euro.