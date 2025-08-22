Donnarumma, salta anche il Manchester United: la scelta del club fa infuriare i tifosi, la speranza di Gigio

I Red Devils hanno scelto il nuovo portiere: non è Gigio, ma il giovane belga Lammens. Sul web monta la protesta dei tifosi: scatta l'ennesimo attacco alla società

Il futuro di Donnarumma continua a essere un rebus. Il mercato volge al termine e un’altra porta si chiude, quella del Manchester United. I Red Devils hanno ormai definito l’acquisto del belga Senne Lammens, che si alternerà con il criticatissimo Onana: ciò significa che per il capitano della Nazionale non c’è più spazio. Sui social i tifosi insorgono: “Perché rinunciare al più forte del mondo?”.

Donnarumma, niente Manchester United: la decisione

Se il Manchester United è uscito dal giro che conta fino a sparire dai radar, la ragione è soprattutto da ricercare in scelte di mercato incomprensibili. Negli ultimi anni i Red Devils hanno speso milioni su milioni per calciatori che si sono rivelati dei fiaschi colossali.

E ora che il club aveva la possibilità di risolvere la grana portiere assicurandosi un Donnarumma scaricato dal Paris Saint-Germain, ha preferito volgere altrove lo sguardo staccando un assegno da 20 milioni di euro per Senne Lammens. La scelta di Ruben Amorim è caduta sul 23enne che in Belgio chiamano il nuovo Courtois. Ma si tratta pur sempre di una scommessa.

Tifosi inglesi increduli per l’occasione sprecata

Sui social la notizia dell’imminente arrivo di Lammens a Old Trafford si è diffusa in un baleno. E ancora una volta, i tifosi dello United non approvano. Perché credevano davvero nell’operazione Donnarumma. “Prendiamo un ragazzo, anziché uno dei più grandi portieri e uno dei migliori di questa generazione. Vergogna” scrive su X ‘Jta’.

“Perché non prendere il numero uno al mondo?” si domanda un altro sostenitore della squadra di Manchester. Rimpiazzato da Chevalier, finito fuori squadra e col contratto in scadenza tra un anno, Gigio sarebbe potuto approdare alla corte di Amorim a prezzo di saldo. Ma evidentemente la società ha preferito non sostenere le spese del ricco ingaggio del gigante di Castellammare di Stabia, puntando su un estremo difensore con meno pretese.

L’ultima speranza porta sempre a Manchester

A meno di clamorosi sviluppi, l’unica opzione al momento percorribile per l’ex Milan è il Manchester City. Ma l’operazione è complessa e legata alla cessione di Ederson al sempre più ambizioso Galatasaray, che ha nel mirino anche Akanji e Gundogan.

Dopo otto anni trascorsi insieme, Guardiola pare disposto a lasciar partire il portiere brasiliano per poi andare all’assalto di Donnarumma. Ma la chiusura del mercato incombe e, quando in ballo ci sono nomi così altisonanti, le trattative richiedono calma e tempo. Quel tempo che non gioca a favore di Gigio. E di Gattuso.