Donnarumma sarà allenato da un italiano: il Manchester City ha scelto Maresca per sostituire Guardiola

Nonostante il recente rinnovo del contratto fino al 2027, il catalano potrebbe dire basta al termine della stagione: gli sky blues pensano al suo allievo, in rotta col Chelsea

La prossima stagione Gigio Donnarumma potrebbe essere allenato da un tecnico italiano. Già, in casa Manchester City non si esclude l’addio di Guardiola al termine dell’annata nonostante il recente rinnovo fino al 2027 ed è per questo motivo che gli sky blues si stanno guardando intorno per individuare l’erede di Pep. Il nome che mette tutti d’accordo è quello di Enzo Maresca, già allievo del catalano e attuale allenatore del Chelsea.

Manchester City, allarme Guardiola: addio vicino

Come rivelato da ‘The Athletic’, la lunga e vincente avventura di Guardiola al Manchester City – 18 titoli conquistati tra cui una Champions League – sta per giungere ai titoli di coda. Nulla sarebbe ancora deciso, ma più di un segnale preoccupa la società, impegnata nella non facile ricerca di un degno sostituto del tecnico che ha saputo portare i citizens al top.

Con ogni probabilità Pep scioglierà le riserve solo al termine della stagione, per cui c’è tutto il tempo per preparare il piano B. Poco più di un anno fa l’ex Barcellona e Bayern Monaco ha rinnovato il contratto fino al 2027, arrivando a percepire un ingaggio monstre da 23 milioni di euro a stagione.

Un italiano per Donnarumma? Perché Maresca

Maresca si è formato proprio alla corte di Guardiola, che di recente ha elogiato il collega italiano definendolo uno dei migliori al mondo. Dopo aver guidato la squadra Under 23 del Manchester City, il tecnico di Pontecagnano è diventato il braccio destro di Pep nel 2022, ossia l’anno dello storico triplete: Premier League, FA Cup e Champions League, quest’ultima vinta in finale contro l’Inter.

Insomma, Enzo ha il vantaggio di conoscere molto bene l’ambiente, è andato ‘a scuola’ da Guardiola, ed è anche uno dei profili emergenti più interessanti in circolazione. Lo racconta la sua storia: ha riportato il Leicester in Premier e il Chelsea in Champions, ma soprattutto con i blues ha conquistato una Conference League e anche la prima edizione del Mondiale per Club superando in finale la corazzata PSG di Luis Enrique. Con Donnarumma e Maresca si tornerebbe a parlare italiano nella Manchester tinta d’azzurro, proprio come ai tempi di Mancini e Balotelli.

Maresca-Chelsea: rottura vicina

Nonostante i trionfi ottenuti, il quarto posto in classifica e un contratto ancora molto lungo, tra l’allenatore e il club il rapporto ha raggiunto i minimi storici dopo la sconfitta subita in Champions per mano dell’Atalanta.

Maresca ha infatti messo in dubbio la sua permanenza nella capitale dell’Inghilterra puntando il dito contro la società, accusata di non averlo supportato. “Da quando sono arrivati qui, le ultime 48 ore sono state le peggiori perché molte persone non hanno sostenuto né me né la squadra” aveva detto. L’allievo è pronto a prendere il posto del maestro, sempre che Guardiola decida davvero di lasciare.