Donnarumma sempre più all'angolo: il Psg attacca, Chevalier provoca. Resta solo lo United: il gesto di Amorim

Tra il club e Gigio è scontro: l'ennesima stoccata dei parigini sembra chiudere le porte a una possibile pace. L'Inghilterra unica speranza del capitano della Nazionale

Gratitudine zero. L’eroe della Champions preso a schiaffi dal suo stesso club: è quanto sta capitando a Donnarumma, ormai costretto a subire affronti continui dal Psg. L’ultima bordata nel presentare quello che sarà con ogni probabilità il nuovo numero 1 della squadra di Luis Enrique: Lucas Chevalier, che pure ha lanciato un dardo appuntito all’indirizzo del compagno di squadra-rivale. Resta in piedi l’ipotesi Manchester United: il gesto di Amorim è un segnale d’apertura all’arrivo di Gigio?

Tra Donnarumma e Psg è guerra: l’ultimo attacco

I 40 milioni di euro (più ricchi bonus) versati nelle casse del Lille per Chevalier non giustificano certo gli attacchi sottili che il Paris Saint-Germain sta sferrando nei confronti del portiere che con i suoi miracoli – perché di miracoli si è trattato – ha consentito al club di conquistare la prima Champions League della sua storia.

È vero: non è stata trovata la quadra sul contratto in scadenza nel 2026, ma ciò non significa che il capitano della Nazionale debba continuare a subire affronti quotidiani. Nel dare il benvenuto al nuovo acquisto, la società parigina ha rimarcato un concetto in passato sottolineato in più di una circostanza anche da Luis Enrique: “È a suo agio sulla linea di porta e nelle uscite. Ed è pure dotato di un ottimo gioco con i piedi”. Eccola qui, la stoccata a Donnarumma.

Anche Chevalier punge Gigio

Non è finita qui. Perché lo stesso Chevalier ha evidenziato ciò che i media francesi avevano già anticipato nei giorni scorsi, ovvero che il club dell’emiro era da tempo sulle sue tracce. Lo ha detto al sito ufficiale della sua nuova squadra: “Ho parlato con Luis Enrique e da parte sua ho avvertito un interesse reale per far sì che accettassi il Psg”.

Poi si è soffermato sulla filosofia del tecnico asturiano: “Nel suo sistema il portiere è molto importante, perché dev’essere al centro del gioco, un valore aggiunto. E lui ha visto tutto questo in me”. Lucas si presenta così, con una provocazione a Gigio e la sicurezza di essere il nuovo portiere titolare della corazzata campione di Francia e d’Europa.

Addio complicato, la speranza è nel gesto di Amorim

L’ingaggio da 12 milioni riduce – e di tanto – il ventaglio delle opportunità. Al momento resta in piedi solo l’ipotesi Manchester United, che sta provando a sbarazzarsi del disastroso Onana. I tifosi, intanto, hanno le idee chiare: vogliono Donnarumma. E non fanno nulla per nasconderlo, neanche all’allenatore Ruben Amorim.

Sollecitato da un sostenitore dei Red Devils in merito a un possibile trasferimento del portiere italiano in Premier League, il portoghese ha risposto con una risata. Che non è un no. Ed è forse l’unica speranza di Gigio di lasciare la Torre Eiffel. Dove è sempre più all’angolo.