Donnarumma sotto attacco per la papera col Real: bordate da Parigi e Manchester. Messaggio da brividi a Joe Hart

Manchester City travolto al Bernabeu nell'andata degli ottavi di Champions: neppure il rigore parato a Vinicius assolve Gigio per l'errore commesso sul primo gol di Valverde

Il rigore parato a Vinicius che ha consentito al Manchester City di non rinunciare definitivamente al sogno remuntada non è bastato ad assolvere Donnarumma, finito sotto attacco per la papera su Valverde che ha spianato la strada al 3-0 del Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League al Bernabeu. Gigio è stato travolto dalle critiche: ad accusarlo non solo i tifosi inglesi, ma anche quelli del Psg.

Donnarumma, bufera per la papera col Real

Sui social si discute della topica commessa dal portierone italiano in occasione del vantaggio del Real Madrid realizzato da Valverde, assoluto protagonista della partitissima del Bernabeu con la tripletta che ha mandato al tappeto il Manchester City di Pep Guardiola.

In particolare, c’è un dettaglio che rimarcano gli utenti del web e che non viene perdonato a Donnarumma: quell’uscita a vuoto sull’uruguaiano che avrebbe potuto, invece, essere efficace se non avesse ritirato il braccio. Si è trattato di un errore di valutazione, capita anche ai più grandi. Gigio ha temuto che il suo intervento fosse fuori area e ha preferito tuffarsi solo col corpo per evitare un eventuale cartellino rosso. Che ha rischiato nel secondo tempo, quando ha steso Vinicius causando il rigore poi parato al brasiliano e beccandosi un giallo da Mariani.

Bordate da Parigi e Manchester

A Parigi non se la passano bene. Chevalier, il portiere voluto da Luis Enrique al posto di Donnarumma, ha perso il posto dopo aver commesso errori su errori e, ora, rischia di perdere anche la nazionale francese e i Mondiali. E il russo Safonov non ha certo brillato nel 5-2 del Psg al Chelsea. Nonostante ciò, c’è chi ai piedi della Torre Eiffel ha criticato duramente Gigio, che la scorsa stagione fu fondamentale per la conquista della Champions League.

“Da sei mesi ormai ci viene detto che il Psg avrebbe dovuto cedere alle richieste di Donnarumma perché è stato fenomenale per metà stagione. La verità è che è stato inarrestabile tra il ritorno ad Anfield e la finale di Monaco, un arco di tempo di 10 settimane. Prima di allora, si potrebbe fare un video di due minuti con tutti i suoi errori a Parigi” scrive Nikop17 su X. Indomit rincara la dose: “Quanta ragione ha avuto Luis Enrique con Mbappé e Donnarumma”. Anche in Inghilterra non sono stati teneri con l’ex Milan. “Ci fa rimpiangere Ederson” commenta un tifoso del City. Così un altro: “Donnarumma è un giocatore scartato da Luis Enrique e ingaggiato da Guardiola perché non c’era nessuno migliore. Cosa vi aspettavate? Da anni dimostra di essere un portiere mediocre, che alterna parate discrete a errori davvero pessimi”.

Real- City, il messaggio da brividi a Joe Hart

Ricordate l’ex portiere del Torino e della nazionale inglese Joe Hart? Ebbene, a TNT Sport, ha confessato di aver ricevuto un messaggio da Donnarumma in vista della sfida di ritorno in programma martedì 17 marzo all’Etihad Stadium.

C’è un 3-0 da ribaltare per andare avanti: una mission impossible che evidentemente non spaventa il capitano della Nazionale italiana. “Mi ha detto: ‘Andiamo, non è finita’. Mi ha fatto venire i brividi, adoro quel ragazzo!”. No, Gigio non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca.