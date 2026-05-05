Donnarumma spacca i tifosi del Manchester City: il gesto che ha stufato, il difetto cronico e la polemica social

Un episodio diventato virale accende il dibattito tra i tifosi dopo il pareggio con l'Everton che può costare la Premier: l’atmosfera attorno al portiere si fa sempre più pesante

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Gigio Donnarumma divide i tifosi del Manchester City. Dopo il 3-3 contro l’Everton, risultato che avvicina l’Arsenal alla conquista della Premier League, sui social è esplosa la polemica: il capitano della Nazionale italiana è stato davvero un grande colpo di mercato? Contro i Toffees, il portiere azzurro ha tenuto a galla la sua squadra in più di un’occasione, ma è anche finito sotto accusa per l’intervento in occasione del gol di O’Brien sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove avrebbe potuto fare decisamente meglio.

Donnarumma, il gesto che fa discutere

Ma l’ex PSG è finito nel mirino anche per un comportamento ormai ricorrente. C’è un’immagine diventata virale: Donnarumma inginocchiato davanti all’arbitro Michael Oliver, quasi a supplicarlo dopo la rete di O’Brien, convinto di aver subito un fallo che gli ha impedito l’uscita. Una protesta plateale che non ha convinto il direttore di gara, costandogli anche un cartellino giallo.

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Si tratta della nona ammonizione stagionale, la settima in Premier League. E dai forum dei tifosi del Manchester City emerge una certa insofferenza nei confronti di questi atteggiamenti, giudicati eccessivi e ripetuti dell’erede di Ederson, spesso troppo esposto a sanzioni disciplinari.

Il punto debole del portiere italiano

Viene poi evidenziato il “difetto cronico” di Donnarumma: le uscite. Se tra i pali è praticamente imbattibile, come dimostra anche la super parata su Ndiaye, sui calci piazzati il portiere del Manchester City conferma ancora una volta di non essere tra i numeri uno più affidabili in circolazione.

Una parte della tifoseria non gli perdona l’incertezza che ha permesso all’Everton di ribaltare il vantaggio iniziale di Doku. “Pessimo, ma per uno della sua stazza non essere in grado di controllare l’area di rigore e gestire i calci piazzati non è accettabile”, scrive Stevie su X. E un altro tifoso del City rincara la dose: “È buffo come abbiamo criticato Luis Enrique per aver ceduto Donnarumma, ma ora capisco perché lo ha fatto”.

Manchester City, sui social scoppia la polemica

Da una parte c’è chi difende a spada tratta il portiere acquistato dal PSG per 40 milioni di euro, dall’altra chi lo critica apertamente e invoca una chance in campionato per il vice Trafford. “Donnarumma non può essere il capro espiatorio dei disastri della difesa. Con le sue parate ci ha salvati”: questo, in sintesi, il pensiero dei suoi sostenitori.

Di segno opposto il commento di Matt: “Una delle cose più prevedibili nel calcio è Donnarumma che, dopo aver mancato completamente la palla su un calcio d’angolo, protesta per un fallo subito. L’avversario segna e lui viene ammonito per le proteste. Una routine consolidata”. Ancora più duro Relly: “Ci sta uccidendo. Tutta la difesa ha paura di passargli la palla perché non sanno cosa succederà. Devono trovare un modo per portarlo in Italia il prima possibile”.

A tre giornate dalla fine della Premier League, il Manchester City è a quattro punti dall’Arsenal, che però ha giocato una partita in più. Ma gli errori difensivi di Guehi e compagni e la polemica su Donnarumma non facilitano il compito alla squadra di Guardiola.