Donnarumma, telenovela finita: Gigio ha trovato una squadra prima del gong del mercato

Sul filo di lana, a dieci ore dalla chiusura del mercato, finisce l’incubo di Donnarumma che temeva di dover rimanere a Parigi da separato in casa almeno fino a gennaio. A sbloccare la sua cessione l’accordo trovato tra il Manchester City e il Galatasaray per Ederson. Una volta sistemato il portiere brasiliano
Donnarumma, ci guadagnano tutti
Quella per Donnarumma è stata la prima operazione tra il Psg dell’emiro del Qatar e il City dello sceicco di Abu Dhabi, da quando hanno la proprietà dei due club: si chiude per 35 milioni di euro, a metà strada tra i 50 chiesti dai campioni d’Europa e i 20 inizialmente offerti dal Manchester per il portiere che sarebbe andato in scadenza a giugno.
Un affare per tutti alla fine: per Luis Enrique che non voleva una presenza ingombrante in casa dopo aver ufficialmente defenestrato l’eroe della Champions, per Guardiola che da tempo stima Gigio, per lo stesso Donnarumma che non resta a spasso e passa da un grande club ad uno dello stesso livello e anche per Gattuso che, già da oggi, si ritrova un protagonista risollevato nel morale, carico e pieno di entusiasmo.
Il tentativo dei turchi
Il suo agente Enzo Raiola aveva detto da subito che la Premier League era l’unico approdo possibile per il suo assistito. Escluse le piste italiane, probabilmente nè l’Inter nè altri club italiani si sarebbero potuti permettere Donnarumma neanche a parametro zero, visto lo stipendio che si porta dietro. Un tentativo serio nelle ultime ore era stato fatto sia dal Galatasaray che dal Fenerbahce ma appena si è aperto lo spiraglio si è concretizzata la pista auspicata da tutti.
Donnarumma 14esimo italiano in Premier
Donnarumma diventa il 14esimo italiano a giocare in Premier dopo i vari Calafiori, Leoni, Savona, Chiesa, Tonali, Vicario, Udogie, Gnonto, Palmieri, Kayode, Coppola e Koleosho più il tecnico Maresca.