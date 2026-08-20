Da Calafiori a Donnarumma, passando per Tonali, Palestra e Chiesa: tutte le sfide degli italiani in programma nella prima giornata di Premier League 2026/27

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è un’altra Italia che scende in campo nel weekend e non è la Serie A. È la truppa, sempre più numerosa, degli azzurri che militano in Premier League. Scatta la caccia all’Arsenal di Calafiori, il primo a scendere in campo. Da Donnarumma alla new entry Palestra, passando per Tonali, fresco di trasferimento al Tottenham di De Zerbi, Chiesa, Kayode e Ruggeri: ecco la prima giornata degli italiani d’Inghilterra.

Calafiori apre la Premier League: quando gioca l’Arsenal

Protagonista con tanto di gol nel trionfo per 3-0 contro il Manchester City nel Community Shield, Calafiori debutterà in casa contro il neopromosso Coventry. L’Arsenal campione d’Inghilterra scenderà in campo nell’anticipo che apre la stagione 2026/2027 della Premier League, in programma venerdì 21 agosto alle 21:00. L’obiettivo, è quasi superfluo sottolinearlo, è conquistare subito i primi tre punti della stagione.

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City, Donnarumma e Maresca: missione riscatto col Bournemouth

Il Manchester City di Enzo Maresca, scelto come successore di Pep Guardiola, esordirà in campionato contro il Bournemouth, ripartito dal tedesco Marco Rose dopo l’addio a Iraola. Perso Rodri, oltre ad altri giocatori che hanno scritto la storia recente del club come Stones, Aké e Bernardo Silva, gli Sky Blues sono alla ricerca di un rinforzo di spessore a centrocampo. Intanto devono riscattarsi dopo la batosta subita in Supercoppa. Occhi puntati su Gigio Donnarumma: il capitano della Nazionale ha subito non poche critiche dopo la prova incerta contro l’Arsenal. L’appuntamento è fissato per domenica 23 agosto alle 15:00.

Tottenham-Brentford, Tonali e De Zerbi contro Kayode: è derby azzurro

L’ambizioso Tottenham di De Zerbi, Tonali e Udogie esordirà fuori casa contro il Brentford. Un derby nel derby: non si sfidano soltanto due squadre londinesi, ma anche due club nei quali militano calciatori italiani. Tra le Bees, infatti, gioca l’ex Fiorentina Kayode, reduce da una stagione di altissimo livello. Di sicuro il terzino destro sarà preso in considerazione da Roberto Mancini per il nuovo ciclo della Nazionale, di cui è elemento cardine Tonali, che gli Spurs hanno acquistato dal Newcastle per la cifra monstre di 116 milioni di euro. Le due squadre giocheranno sabato 22 agosto alle 18:30.

Chelsea, attesa per l’esordio di Palestra: c’è il Fulham

Marco Palestra ha subito conquistato Xabi Alonso e i tifosi del Chelsea grazie alle ottime prestazioni offerte nel precampionato. Il 21enne esterno destro di Buccinasco, che i Blues hanno soffiato all’Inter con un rilancio improvviso da 60 milioni di euro, si candida a essere una delle novità più interessanti della Premier League. Mancini lo seguirà con particolare attenzione, anche perché l’ex Atalanta ha fornito sorprendenti risposte giocando anche sulla sinistra. L’esordio in Inghilterra è previsto lunedì 24 agosto alle 21:00 nel derby londinese contro il Fulham.

Liverpool, Chiesa contro il Newcastle: ma è giallo sul figlio d’arte

Da Slot a Iraola non sembra essere cambiato granché per Federico Chiesa, che continua a essere una riserva nel Liverpool. L’ex Fiorentina e Juventus dovrebbe saltare la prima di campionato sul campo del Newcastle, in programma domenica 23 agosto alle 17:30, a causa di un problema fisico. Ma i media inglesi riferiscono che sul figlio d’arte è forte anche il pressing del Valencia. Il suo è uno stop reale o c’entra il mercato? Il futuro di Chiesa resta dunque tutto da decifrare. Sulla via del recupero Giovanni Leoni, che probabilmente sarà arruolabile tra la fine di agosto e gli inizi di settembre.

Ruggeri, Savona, Gnonto: gli altri italiani in campo

Matteo Ruggeri continua la sua esperienza in giro per l’Europa. Dopo l’ottima stagione con l’Atletico Madrid, è stato acquistato dall’Aston Villa: debutto non facile domenica 23 agosto alle 15:00, nella tana del Brighton. Savona sfida Gnonto in Nottingham Forest-Leeds, partita in programma sabato 22 agosto alle 16:00.