Donnarumma è reduce da uno sfortunato autogol, Tonali paga il pessimo avvio del Tottenham e c'è ancora incertezza sul ritorno in campo Palestra: Mancini attende risposte

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Non è stato un weekend positivo per due big italiani che giocano in Inghilterra. Donnarumma si è reso protagonista di uno sfortunato autogol nella partita che il Manchester City ha vinto 4-1 contro il Crystal Palace, mentre Tonali è salito sul banco degli imputati dopo la brutta sconfitta interna del Tottenham contro il Newcastle. Intanto i tifosi del Chelsea si chiedono quando l’infortunato Palestra tornerà a disposizione, alla luce dei cinque gol incassati dai Blues nelle prime due giornate. E per Roberto Mancini scatta il campanello d’allarme in vista dei primi impegni della sua Nazionale in Nations League.

Manchester City, Donnarumma sotto esame. E non per l’autogol

Nessuna condanna per l’autogol, conseguenza di una carambola traversa-schiena sullo splendido calcio di punizione di Yeremy Pino, ma qualche perplessità da parte dei tifosi sul fatto che Donnarumma sia il portiere perfetto per il nuovo Manchester City di Enzo Maresca. “Per essere chiari: non sto ancora bocciando Donnarumma. Due partite non fanno una tendenza. Ma nella mia mente è passato da punto fermo a sotto esame”, scrive su X un tifoso. “Donnarumma è solo un nome, non sono un suo fan”, twitta Samcro.

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Al netto dell’episodio sfortunato, Gigio ha comunque risposto presente contro il Crystal Palace, compiendo un ottimo intervento su Nketiah. La sensazione è che sia soprattutto il City, e in particolare la fase difensiva, a dover ancora assimilare i nuovi dettami tattici di Maresca, come già emerso contro l’Arsenal nel Community Shield. Con una maggiore solidità davanti a lui, anche il capitano della Nazionale potrà beneficiare del processo di crescita della squadra.

Disastro Tottenham: Tonali tra i più criticati

Oltre 350 milioni spesi (e non è ancora finita) per rivoluzionare l’organico ed esaudire le richieste di De Zerbi, a fronte di due prestazioni da incubo. Il Tottenham ha perso 3-0 col Brentford e 2-0 col Newcastle: peggio non sarebbe potuta andare nelle prime due giornate di Premier League. Tra i giocatori finiti maggiormente nel mirino dei tifosi c’è proprio Tonali, acquistato dai Magpies per 116 milioni di euro e ancora alla ricerca della sua dimensione nel centrocampo degli Spurs.

Delle qualità indiscutibili dell’ex Milan, finora, si è visto poco o nulla. Sui social le critiche si concentrano soprattutto sul suo scarso apporto sia in fase di interdizione sia nella costruzione del gioco. Anche dal punto di vista fisico il 26enne è apparso in difficoltà, spesso sovrastato dagli avversari nei duelli e incapace di incidere come ci si aspettava da un investimento così importante. Insomma, Sandro sta dando torto a De Zerbi, che non ha badato a speso per portarlo a Londra.

Palestra ancora out, la speranza dei tifosi del Chelsea

Sei punti in due partite: l’avventura di Xabi Alonso è iniziata nel migliore dei modi. Ma c’è un aspetto che agita i tifosi: il Chelsea segna tanto (sette reti), ma subisce troppo (cinque gol). In questo scenario pesa anche l’assenza di Palestra, fermato da un infortunio definito lieve ma di cui non sono stati resi noti né la natura né i tempi di recupero.

La terza giornata di Premier proporrà il derby contro i campioni d’Inghilterra dell’Arsenal: il 21enne di Buccinasco tornerà a disposizione? “Che fine ha fatto Marco Palestra?”, si chiede un tifoso del Chelsea su X. “Mi auguro che sia stato risparmiato contro il Brighton per poi schierarlo contro l’Arsenal”, scrive un altro fan dei Blues. “Quando torna Palestra? Non capisco che infortunio abbia avuto, sta diventando davvero snervante”, sbotta Mr Xperience.

Donnarumma, Tonali e Palestra: Mancini preoccupato?

Mancini sta lavorando senza sosta per ricostruire la Nazionale, puntando anche su quei calciatori dal doppio passaporto come Tresoldi, Romano, Doumbia e Zoma. Ma ovviamente non perde di vista i big, i perni dell’Italia che dovrà riscattarsi in Nations League dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale con Gattuso in panchina.

Donnarumma è il capitano e, al momento, l’unico vero top player dell’Italia: non si discute. La situazione di Tonali, invece, merita maggiore attenzione. Il centrocampista di Lodi è troppo importante per la mediana della Nazionale e una condizione non ottimale o un rendimento al di sotto delle aspettative nel nuovo Tottenham non possono lasciare tranquillo Mancini. Discorso diverso per Palestra. Il giovane esterno può diventare un prezioso jolly sulle due fasce, anche grazie alla scelta di Alonso di provarlo sulla sinistra. L’ex Cagliari rappresenta uno dei profili su cui l’Italia può costruire il proprio futuro e Mancini spera di poterlo avere al top della forma per gli impegni di Nations League.